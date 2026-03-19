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Highlights Champions League, il Barcellona ne fa 7 al Newcastle e Tonali si fa male
Dopo l'1-1 in Inghilterra maturato all'andata, il Barcellona accede ai quarti di finale di Champions League sommergendo il Newcastle 7-2 al Camp Nou. Da una parte le doppiette di Raphinha e Lewandowski, i gol di Bernal, Lamine Yamal e Fermin Lopez per i blaugrana, dall'altra l'inutile doppietta di Elanga nel primo tempo.
Al di là della sconfitta, c'è apprensione in casa inglese (e in quella azzurra) per le condizioni di Tonali, sostituito dopo pochi minuti dall'inizio del secondo tempo e per il quale si attendono novità anche in chiava convocazione in Nazionale.
GUARDA IL VIDEO CON I GOL E GLI HIGHLIGHTS DI BARCELLONA-NEWCASTLE 7-2
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