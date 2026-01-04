Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Udinese valicata, il Como vede l'Europa. Fabregas: "Si vince con un rigorino, ma sono punti"

Udinese valicata, il Como vede l'Europa. Fabregas: "Si vince con un rigorino, ma sono punti"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 00:38I fatti del giorno
Yvonne Alessandro

Il Como ha cominciato il 2026 come aveva lasciato il 2025, con una vittoria. Al ritorno al Sinigaglia dopo un mese intero di lontananza da casa per le tre trasferte di fila (Inter, Roma, Lecce) i lariani hanno iniziato con il piede giusto l'anno nuovo, con una prestazione solida e da mentalità consolidata a ritmo del gioco trapiantato da Fabregas. L'Udinese è stata letteralmente travolta nel primo tempo, mentre nella ripresa Ekkelenkamp si è divorato un gol clamoroso a tu per tu con Butez e Zaniolo si è visto annullare una rete per fuorigioco millimetrico.

Calato il sipario e terminato 1-0 l'incontro con un rigore trasformato da capitan Da Cunha - a rompere un tabù che durava dal 2003 per sei errori dal dischetto di fila fino ad oggi - i biancoblù si sono presi tre punti ideali per rilanciarsi in classifica, in sesta posizione e a -3 da Juventus e Roma, che per i rispettivi risultati hanno rallentato la corsa. E la zona Champions è ben visibile dalle parti del Lago. "Alla fine si vede che fanno vincere punti i rigori. Si vince con un rigorino e fa piacere. Questi sono punti", l'ammissione dell'allenatore del Como Cesc Fabregas in conferenza stampa post-partita.

Invece Kosta Runjaic, visibilmente scuro in volto per la prestazione a due facce della sua Udinese al Sinigaglia, ha commentato così la sconfitta subita: "Siamo molto amareggiati, abbiamo perso troppe palle e non abbiamo giocato nel modo in cui avremmo dovuto contro il Como. Sappiamo del loro livello e del loro stile di gioco... comunque la buona cosa è stata il ritorno in campo nel secondo tempo. Abbiamo inserito Miller e ha giocato bene, poi abbiamo avuto più coraggio, maggior equilibrio: l'inizio di ripresa è stato molto buono. Abbiamo avuto buone occasioni per cambiare la partita, sarebbero potute essere. Mi aspettavo questo per tutta la partita. Alla fine perdiamo ancora per un rigore stupido".

Articoli correlati
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 gennaio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 gennaio
Serie A, la classifica aggiornata: Juventus a portata Como, un punto d'oro per il... Serie A, la classifica aggiornata: Juventus a portata Como, un punto d'oro per il Lecce
Como, Fabregas: "Fa piacere vincere con un rigorino. Cessioni? Difficilissimo" Como, Fabregas: "Fa piacere vincere con un rigorino. Cessioni? Difficilissimo"
Altre notizie I fatti del giorno
Juve e Roma steccano, Inter e Napoli possono lanciare la volata scudetto: classifica... Juve e Roma steccano, Inter e Napoli possono lanciare la volata scudetto: classifica e probabili formazioni
La Dea si fa bella davanti a Gasperini. Ma a farla da padrona sono le polemiche sull'arbitraggio... La Dea si fa bella davanti a Gasperini. Ma a farla da padrona sono le polemiche sull'arbitraggio
David e Openda frenano la Juventus: 1-1 con il Lecce. Spalletti: "Rincuoro gli attaccanti"... David e Openda frenano la Juventus: 1-1 con il Lecce. Spalletti: "Rincuoro gli attaccanti"
Sassuolo-Parma accontenta tutti (e nessuno): la doppia analisi di Grosso e Cuesta... Sassuolo-Parma accontenta tutti (e nessuno): la doppia analisi di Grosso e Cuesta
Un pari che fa più contento il Pisa: al "Ferraris" finisce 1-1, Genoa raggiunto e... Un pari che fa più contento il Pisa: al "Ferraris" finisce 1-1, Genoa raggiunto e fischiato
Udinese valicata, il Como vede l'Europa. Fabregas: "Si vince con un rigorino, ma... Udinese valicata, il Como vede l'Europa. Fabregas: "Si vince con un rigorino, ma sono punti"
La Samp batte quattro colpi (in attesa di Martinelli): ecco Brunori, Esposito, Begic... La Samp batte quattro colpi (in attesa di Martinelli): ecco Brunori, Esposito, Begic e Mitoglou
Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni della 18^ giornata Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni della 18^ giornata
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Le più lette
1 Inter-Bologna, le probabili formazioni: Thuram con Lautaro. Italiano ritrova Cambiaghi
2 Lazio-Napoli, le probabili formazioni: Noslin centravanti. Conte conferma tutti
3 Fiorentina-Cremonese, le probabili formazioni: Kean rischia la panchina. Pronto Piccoli
4 Serie A, 18ª giornata LIVE: torna la ThuLa. Piccoli dal 1' nella Fiorentina
5 Verona-Torino, le probabili formazioni: Giovane e Mosquera insieme dal 1'. Simeone con Adams
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juve e Roma steccano, Inter e Napoli possono lanciare la volata scudetto: classifica e probabili formazioni
Immagine top news n.1 La Dea si fa bella davanti a Gasperini. Ma a farla da padrona sono le polemiche sull'arbitraggio
Immagine top news n.2 David e Openda frenano la Juventus: 1-1 con il Lecce. Spalletti: "Rincuoro gli attaccanti"
Immagine top news n.3 Furia Gasperini sul gol di Scalvini: "Assurdo convalidarlo per quelle che sono le regole del VAR"
Immagine top news n.4 Atalanta-Roma 1-0, Marelli: "Gol di Scalvini da annullare. Giusto l'intervento su Scamacca"
Immagine top news n.5 Atalanta-Roma 1-0, le pagelle: Scalvini determinante ovunque. Svilar si fa sorprendere
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: balzo Dea. Roma con la Juve: Gasp perde terreno dalla vetta
Immagine top news n.7 Guarda Gasp, che bella Atalanta: la decide Scalvini. E per i giallorossi è il 7° ko
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
Immagine news podcast n.2 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
Immagine news podcast n.3 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Immagine news podcast n.4 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Rivelazione Bertola, l'ex tecnico: "Aveva grandi abilità fin dai tempi di Montevarchi"
Immagine news Serie C n.2 Lamazza: "Da Bruzzaniti al Catania a Carriero alla Salernitana. Tanti i 'botti' in Serie C"
Immagine news Serie C n.3 Banchini: "Per il Vicenza il margine appare decisivo. Arezzo e Ravenna simili"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 gennaio
Immagine news Serie A n.2 Sassuolo, Thorstvedt: "Abbiamo già dimostrato di poter far bene contro le big"
Immagine news Serie A n.3 Juve, McKennie: "Rabbia? Insomma, abbiamo giocato bene. David grande attaccante"
Immagine news Serie A n.4 Lecce, Falcone MVP modesto: "Ci ho messo una pezza dove non arrivavano i miei compagni"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, David sente troppo la pressione? Spalletti: "È così, la subirebbe chiunque"
Immagine news Serie A n.6 Genoa, Vitinha: "Ci siamo abbassati e abbiamo smesso di giocare. Manca fare punti"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Entella, Alborghetti si presenta: "Chiavari piazza perfetta per lavorare in maniera seria"
Immagine news Serie B n.2 Bari, non solo Bohinen per il centrocampo: piace un altro giocatore del Venezia
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, ecco l'annuncio: Brunori è un nuovo giocatore blucerchiato
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, ecco il nuovo innesto in attacco per Gregucci: Brunori arrivato in città
Immagine news Serie B n.5 Un rinforzo per Donadoni: lo Spezia si assicura Sernicola dalla Cremonese
Immagine news Serie B n.6 Entella, vicino un colpo a centrocampo: in arrivo Niccolò Squizzato del Pescara
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cittadella, Iori non si accontenta: "Vincere 4-0 o 4-1 per me fa differenza, subito gol evitabile"
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, Corini: "Gap col Vicenza? Ancora 19 partite, ma non mi piace vendere fumo"
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, Gallo: "Siamo a metà dell'opera, ma è chiaro che ci siano delle incognite"
Immagine news Serie C n.4 Campobasso, Zauri: "Consapevoli di avere le nostre forze: ci faremo trovare pronti"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati della serata: la Cavese vince di misura, colpo esterno del Pineto
Immagine news Serie C n.6 Ds AlbinoLeffe sul mercato: "Inseriremo elementi in linea con i nostri parametri"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Bologna, i nerazzurri vogliono riprendersi la vetta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Fiorentina-Cremonese, Vanoli spera: nuovo anno, nuova Fiorentina
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Napoli, Conte non ha mai vinto contro Sarri
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus, Peyraud-Magnin verso gli USA. Da oltreoceano può arrivare Perry
Immagine news Calcio femminile n.2 Ternana Women, primo allenamento con il neo tecnico Ardizzone. Presente Bandecchi
Immagine news Calcio femminile n.3 Genoa, rinforzo norvegese in mezzo al campo: ecco Lie Eghdami
Immagine news Calcio femminile n.4 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.5 "Hai difeso i nostri colori con orgoglio", la Roma saluta Di Guglielmo. Il suo futuro è negli USA
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…