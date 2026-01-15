Visite mediche, firma e prime parole. Raspadori inizia la nuova avventura con l'Atalanta

"Sono molto felice. Voglia di ripagare la fiducia della società? Assolutamente, sono fiducioso e contento. Messaggio ai tifosi? Non vedo l’ora di conoscerli e di vederli allo stadio". Sono state queste le prime parole (a Sky Sport) di Giacomo Raspadori che hanno concluso la prima giornata "italiana" del neo attaccante dell'Atalanta. L'attaccante, dopo le visite mediche svolte nella mattinata di ieri a Milano (qui le immagini), si è infatti recato in tarda serata al centro sportivo di Zingonia per la firma sul contratto.

I numeri dell'operazione - Raspadori - ricordiamo - passa all’Atalanta dall’Atletico Madrid nell’ambito di un’operazione a titolo definitivo da circa 25 milioni di euro. Contratto fino al 2030, con ingaggio da 4 milioni di euro a stagione. Dopo la firma e le prime parole da neo giocatore dell'Atalanta, adesso si attende soltanto l'annuncio ufficiale che arriverà nelle prossime ore.