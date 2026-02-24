Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ingorgo Champions: Como e Atalanta pericolose, Roma favorita. Arbitri e Var: è tutto da ri-fare. Kean jolly viola
Marco Piccari
Oggi alle 10:54
Marco Piccari

Come tutte le settimane torna la rubrica del direttore di Tmwradio Marco Piccari, che affronta i temi principali dell 26ª giornata di serie A

Due di Cuori

La cosa più interessante di questa giornata di campionato è l’ingorgo pazzesco che si è venuto a creare in zona Champions. Dal Milan all’Atalanta, tutti dentro. In questo turno, per quanto visto in campo, bisogna premiare Como e Atalanta. La squadra di Fa-bregas, anche contro la Juve, ha esaltato il talento attraverso l’organizzazione di gioco. Il pallone ha sempre trovato una strada da esplorare e la fase difensiva è stata costantemente di squadra. Un Como completo, che sa attaccare ed essere concreto: così si può andare in Champions. Non scherza la Dea, che nelle ultime nove partite ha totalizzato 23 punti. Contro il Napoli, a pre-scindere dalla svista arbitrale a favore, la squadra ha mostrato gioco e idee. L’Atalanta sta arrivan-do forte e chi arriva da dietro con questo passo è sempre pericoloso. Como e Atalanta sono pronte al gran finale: le grandi devono tremare. Tra le big vince solo la Roma. Alla squadra di Gasperini basta il secondo tempo per travolgere la Cremonese. Malen non segna, ma è uno dei migliori insieme a Cristante. Chi mi colpisce, però, è Pisilli: il ragazzo, entrato al posto di Pellegrini, ha impresso ritmo ed energia in mezzo al campo. Con lui la mediana ha cambiato passo. È un centrocampista di valore che può diventare fondamen-tale anche in chiave azzurra. Dopo l’Inter, che in vetta scappa via per cucirsi lo scudetto a doppio filo, è la Roma, tra le big, la squadra che sta meglio nella zona Champions e al momento sembra la favorita per conquistare un posto nell’Europa che conta. Il bunker difensivo può essere la chiave d’accesso.

Due di Picche

Arbitri, arbitri e ancora arbitri: firmano anche questa giornata. Non è una novità, è una certezza al-la quale bisogna arrendersi. Ormai sono una tassa e capita a tutti, senza distinzione di colore. Anche in questo turno non sono mancate le storture, e alcune sono sembrate davvero eccessive. In Atalanta–Napoli, gol annullato a Gutierrez per un contatto tra Hojlund e Hien. Il fallo dell’azzurro sembra pura fantasia. L’arbitro Chiffi ha annullato la rete e il Var non è intervenuto, mentre sul primo contatto tra Hojlund e Hien, che aveva portato al rigore, l’intervento per chiaro ed evidente errore c’era stato. Perché questa differenza? Voi ci capite qualcosa? Io no. Siamo ormai al “gira la ruota e vedi che capita”. In Milan–Parma, nel gol partita degli ospiti, ci sono stati ben due falli, ma la rete è stata convalidata. Un caos totale che sembra non avere fine. E Rocchi cosa dice? Niente di nuovo: riconoscimento dell’errore, come spesso è avvenuto in que-sto campionato. La solita procedura, magari prevista dal protocollo. Di chiaro ed evidente qui c’è solo una cosa: è tutto da rifare.

Jolly

Il jolly lo pesca la Fiorentina. La carta vincente ha il nome di Kean, che realizza il gol partita con-tro il Pisa. Una rete importantissima che regala alla squadra di Vanoli tre punti vitali per continuare a lottare e sperare nella salvezza.

