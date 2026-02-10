Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Inter mezzo scudetto. Spalletti da rinnovare. Malen la differenza. Limitare il VAR
Marco Piccari
Oggi alle 11:09Il Due di Piccari
Marco Piccari
fonte Milan, Inter, Juventus, Atalanta, Lazio, Roma, Napoli

Come tutte le settimane torna la rubrica del direttore di Tmwradio Marco Piccari, che affronta i temi principali della 24ª giornata di serie A

Due di Cuor

L’Inter continua a marciare verso la meta con estrema forza e travolge il Sassuolo con una cinquina. Dodicesimo risultato utile consecutivo, quarta vittoria nelle ultime quattro partite, 31 gol realizzati con una media di 2,5 a partita. Numeri spaventosi che consentono all’Inter di Chivu di cucire mezzo scudetto sulla maglia. Dico mezzo per lasciare una piccola speranza a chi insegue, che in questa giornata ha potuto comodamente vedere dalla poltrona la massima forza dei nerazzurri. Intanto il Napoli, con coraggio e cuore, si prende una vittoria contro il Genoa nonostante errori, infortuni ed espulsione. Il rigorino, grazie al VAR, gli ha dato una grande mano, ma la voglia di vincere non è mai mancata. Una vittoria importante in chiave zona Champions. Altri discorsi, in questo momento, non sono sostenibili.Bella partita anche Juve–Lazio, dove entrambe alla fine possono rammaricarsi. La Juventus ha giocato, prodotto e proposto sempre gioco, ma non ha vinto. I risultatisti, sempre pronti a parlare, potrebbero prendere fiato, ma guardando il campo rimane forte la sensazione di aver imboccato la strada giusta. L’artefice di questo cambiamento è Spalletti, che ha reso bella la Signora limitando o nascondendo parzialmente difetti evidenti. Meglio procedere al suo rinnovo senza perdere tempo. Bene anche la Lazio, che ha tirato fuori orgoglio, compattezza e capacità di rimanere aggrappata alla partita, sprecando tre nitide occasioni con Dele Bashiru, Taylor e Noslin. Una prova di grande orgoglio di una squadra che in campo va oltre tutte le difficoltà ambientali. Grande forza mentale.
Chiudo con la Roma, che con tanto Malen batte il Cagliari e aggancia la Juve al quarto posto. Una risposta importante della Roma che, in questa corsa alla zona Champions, ha un’arma in più rispetto a Milan, Napoli e Juve: il centravanti vero. Sì, l’olandese sembra essere l’attaccante in grado di fare la differenza, mostrandosi più forte degli avversari di reparto delle altre tre squadre. Mister Gasperini ha trovato l’arma per centrare il bersaglio Champions: Malen può fare davvero molto bene.

Due di Picche

Volano cartellini senza senso che condizionano le partite, vedi Bologna–Parma. Fioccano rigori figli della moviola che danno un senso diverso alle gare, vedi Genoa–Napoli. Vengono ignorati rigori visibili anche a chilometri di distanza, vedi Juve–Lazio. Tutte decisioni che cambiano il calcio, trasformando questo sport in qualcosa di diverso e lontano da quello che abbiamo sempre visto e amato. Siamo davanti all’anti-calcio totale, a uno sport sempre più televisivo. Qualcuno faccia qualcosa per ridare credibilità all’intero movimento. Siamo davanti a errori chiari ed evidenti, troppo visibili per essere ignorati. Limitare il VAR e ridare un ruolo centrale all’arbitro sarebbe la prima cosa da fare. Un passo indietro, in alcuni casi, può aiutare.

Jolly

Il jolly di questa giornata lo pesca la Juventus con Kalulu. Quando tutto sembrava finito e la sconfitta segnata, il difensore bianconero ha colpito trovando il pareggio contro la Lazio. Un gol pesante che ha lasciato la Juve al quarto posto. Il salvatore…

