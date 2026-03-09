Milan, un Max colpo all'Inter. Roma, KO che fa male, il Como spaventa. Yildiz dal doppio ruolo, Scamacca 9 vero

Come tutte le settimane torna la rubrica del direttore di Tmwradio Marco Piccari, che affronta i temi principali della 28ª giornata di serie A

Due di Cuori

Un Max colpo di corto muso e il Milan si prende il derby. 1-0 per i rossoneri e –7 dall’Inter. Non sono un suo profondo ammiratore, ma non posso negare i meriti di Allegri: una garanzia in queste partite. Oggi il cuore lo prende il mister. Il tecnico prepara benissimo la partita: squadra intraprendente e sempre pronta a rispondere. Un gruppo molto convinto, con Fofana onnipresente e Modric il faro sempre acceso. Notevole, come sempre, la solidità difensiva del Milan, che ha concesso poco all’Inter. Una prestazione di squadra importante, ma non parlerei di campionato riaperto. La distanza dei rossoneri rimane notevole e pensare che l’Inter possa fermarsi del tutto e che il Milan vinca di continuo significa non tenere conto di quello che è stato il campionato fino ad oggi. Meglio dire che il Milan, con questa vittoria, fa un altro step di crescita nel segno di Max. Rimane però il rammarico per alcuni punti persi soprattutto nella parte iniziale del torneo: con quelli oggi si poteva parlare di altro. Conquistano il cuore in questa giornata anche due giocatori: Yildiz e Scamacca. Il giocatore della Juve fa il 9 e segna, fa il 10 e distribuisce assist. Un giocatore dal doppio ruolo che abbaglia sempre, anche se in questo momento non è in grande condizione. Lui trasmette sempre sensazioni bellissime. Bene anche l’attaccante dell’Atalanta. Scamacca fa il 9 vero e segna una doppietta che consente alla Dea di evitare la sconfitta contro l’Udinese. Ci avviciniamo agli spareggi per andare al Mondiale e un centravanti in forma può servire, eccome. Decisivo anche il capitano del Como, che segna il gol partita contro il Cagliari. Una gran botta di Da Cunha regala tre punti pesanti per la corsa alla zona Champions. Il Como spaventa Roma e Juve. Chiudo con Chivu: il tecnico nel post-derby non parla del possibile rigore non dato, ma si concentra su quello che non ha funzionato nella sua squadra. Bel segnale…

Due di Picche

A prescindere dall’episodio Ricci in area di rigore, che poteva — e secondo me doveva — portare a un intervento del VAR, l’Inter ha giocato male il derby.

Una squadra con poca intensità, poche idee e anche poca attenzione. Una prestazione non di livello in una partita importante. Il reparto offensivo non ha inciso e in mezzo al campo sono mancate le idee. L’Inter conferma le grandi difficoltà contro le big. Il campionato è difficile da riaprire, ma viste le prossime sfide con Atalanta, Fiorentina, Roma e Como, la squadra di Chivu deve fare massima attenzione. Brutto KO anche per la Roma in chiave Champions. La sconfitta rimediata contro il Genoa di De Rossi è pesante. Un tiro in porta e poche occasioni create dai giallorossi, contro un avversario che ha creato di più, giocato meglio e dimostrato più convinzione. A prescindere da un possibile rigore non concesso, la Roma ha disputato una brutta partita. Ora la zona Champions è a rischio.

Jolly

Il jolly lo pesca il Milan. Estupiñán gioca e segna il gol partita nel derby. Un colpo vincente del terzino che potrebbe riaccendere il campionato. Letale!!!