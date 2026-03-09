Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Milan, un Max colpo all'Inter. Roma, KO che fa male, il Como spaventa. Yildiz dal doppio ruolo, Scamacca 9 vero

Milan, un Max colpo all'Inter. Roma, KO che fa male, il Como spaventa. Yildiz dal doppio ruolo, Scamacca 9 veroTUTTO mercato WEB
Marco Piccari
Oggi alle 09:46Il Due di Piccari
Marco Piccari

Come tutte le settimane torna la rubrica del direttore di Tmwradio Marco Piccari, che affronta i temi principali della 28ª giornata di serie A

Due di Cuori

Un Max colpo di corto muso e il Milan si prende il derby. 1-0 per i rossoneri e –7 dall’Inter. Non sono un suo profondo ammiratore, ma non posso negare i meriti di Allegri: una garanzia in queste partite. Oggi il cuore lo prende il mister. Il tecnico prepara benissimo la partita: squadra intraprendente e sempre pronta a rispondere. Un gruppo molto convinto, con Fofana onnipresente e Modric il faro sempre acceso. Notevole, come sempre, la solidità difensiva del Milan, che ha concesso poco all’Inter. Una prestazione di squadra importante, ma non parlerei di campionato riaperto. La distanza dei rossoneri rimane notevole e pensare che l’Inter possa fermarsi del tutto e che il Milan vinca di continuo significa non tenere conto di quello che è stato il campionato fino ad oggi. Meglio dire che il Milan, con questa vittoria, fa un altro step di crescita nel segno di Max. Rimane però il rammarico per alcuni punti persi soprattutto nella parte iniziale del torneo: con quelli oggi si poteva parlare di altro. Conquistano il cuore in questa giornata anche due giocatori: Yildiz e Scamacca. Il giocatore della Juve fa il 9 e segna, fa il 10 e distribuisce assist. Un giocatore dal doppio ruolo che abbaglia sempre, anche se in questo momento non è in grande condizione. Lui trasmette sempre sensazioni bellissime. Bene anche l’attaccante dell’Atalanta. Scamacca fa il 9 vero e segna una doppietta che consente alla Dea di evitare la sconfitta contro l’Udinese. Ci avviciniamo agli spareggi per andare al Mondiale e un centravanti in forma può servire, eccome. Decisivo anche il capitano del Como, che segna il gol partita contro il Cagliari. Una gran botta di Da Cunha regala tre punti pesanti per la corsa alla zona Champions. Il Como spaventa Roma e Juve. Chiudo con Chivu: il tecnico nel post-derby non parla del possibile rigore non dato, ma si concentra su quello che non ha funzionato nella sua squadra. Bel segnale…

Due di Picche

A prescindere dall’episodio Ricci in area di rigore, che poteva — e secondo me doveva — portare a un intervento del VAR, l’Inter ha giocato male il derby.
Una squadra con poca intensità, poche idee e anche poca attenzione. Una prestazione non di livello in una partita importante. Il reparto offensivo non ha inciso e in mezzo al campo sono mancate le idee. L’Inter conferma le grandi difficoltà contro le big. Il campionato è difficile da riaprire, ma viste le prossime sfide con Atalanta, Fiorentina, Roma e Como, la squadra di Chivu deve fare massima attenzione. Brutto KO anche per la Roma in chiave Champions. La sconfitta rimediata contro il Genoa di De Rossi è pesante. Un tiro in porta e poche occasioni create dai giallorossi, contro un avversario che ha creato di più, giocato meglio e dimostrato più convinzione. A prescindere da un possibile rigore non concesso, la Roma ha disputato una brutta partita. Ora la zona Champions è a rischio.

Jolly

Il jolly lo pesca il Milan. Estupiñán gioca e segna il gol partita nel derby. Un colpo vincente del terzino che potrebbe riaccendere il campionato. Letale!!!

Articoli correlati
Il Milan riapre la corsa scudetto? Ora l’Inter ha un filotto rischioso: i calendari... Il Milan riapre la corsa scudetto? Ora l’Inter ha un filotto rischioso: i calendari a confronto
Lazio, mezza squadra si gioca il futuro: Gila promesso sposo del Milan, anche Ratkov... Lazio, mezza squadra si gioca il futuro: Gila promesso sposo del Milan, anche Ratkov può partire
Il derby è del Milan, Pancaro: "Ora la pressione è tutta sulle spalle dell'Inter"... Il derby è del Milan, Pancaro: "Ora la pressione è tutta sulle spalle dell'Inter"
Altre notizie Il Due di Piccari
Milan, un Max colpo all'Inter. Roma, KO che fa male, il Como spaventa. Yildiz dal... Milan, un Max colpo all'Inter. Roma, KO che fa male, il Como spaventa. Yildiz dal doppio ruolo, Scamacca 9 vero
Roma – Juve la partita. Malen il 9 che manca alla Juve. Il graffio di Gatti. Spalletti... Roma – Juve la partita. Malen il 9 che manca alla Juve. Il graffio di Gatti. Spalletti fa la differenza
Ingorgo Champions: Como e Atalanta pericolose, Roma favorita. Arbitri e Var: è tutto... Ingorgo Champions: Como e Atalanta pericolose, Roma favorita. Arbitri e Var: è tutto da ri-fare. Kean jolly viola
Male Bastoni, delusione Chivu. Malen impressionante. Alisson la scossa. Ossigeno... Male Bastoni, delusione Chivu. Malen impressionante. Alisson la scossa. Ossigeno viola.
Inter mezzo scudetto. Spalletti da rinnovare. Malen la differenza. Limitare il VAR... Inter mezzo scudetto. Spalletti da rinnovare. Malen la differenza. Limitare il VAR
Scudetto questione a due. Vergara, dove stavi? Il solito Conte. Vergogna a Cremona... Scudetto questione a due. Vergara, dove stavi? Il solito Conte. Vergogna a Cremona
Allungo Inter, Spalletti e Gasperini fanno calcio. Allegri: Max blocco. Napoli -9.... Allungo Inter, Spalletti e Gasperini fanno calcio. Allegri: Max blocco. Napoli -9. Tristezza Lazio
Inter e Milan convincono, Napoli no. Lazio sbando totale. Fiorentina per Commisso.... Inter e Milan convincono, Napoli no. Lazio sbando totale. Fiorentina per Commisso. Roma, non Malen
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
Le più lette
1 Lazio-Sassuolo, le probabili formazioni: Isaksen in vantaggio su Cancellieri a destra
2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
3 "Mi ha chiamato traditore 50 volte, perché?": Mourinho sulla lite con Lucho Gonzalez
4 Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
5 Inter, Chivu: "In attacco potevamo e dovevamo fare meglio, con l'Atalanta è da vincere"
Ora in radio
Editoriale 11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Milan riapre la corsa scudetto? Ora l’Inter ha un filotto rischioso: i calendari a confronto
Immagine top news n.1 Moreno, ex tecnico di Fabregas al Monaco: "Il suo Como oggi sta evolvendo l'intera Serie A"
Immagine top news n.2 Bisogna ringraziare Allegri! Lo spiraglio c'è, anche se sia Max che il Milan dicono di no
Immagine top news n.3 Inter, il derby è un incubo: Chivu vede ancora lo scudetto, ma il Milan ora spera
Immagine top news n.4 Vlahovic-Juventus, scatto per il rinnovo: Ristic è già arrivato a Torino
Immagine top news n.5 Il Milan accorcia sull'Inter, il Como sogna. Colpo Lecce: la classifica aggiornata di Serie A
Immagine top news n.6 Il Milan non lo dice, ma ha riaperto la lotta Scudetto: derby contro l'Inter deciso da Estupinan
Immagine top news n.7 Tre punti d'oro per il Genoa: 2-1 alla Roma che sente il fiato sul collo di Como e Juventus
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
Immagine news podcast n.2 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
Immagine news podcast n.3 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.4 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, mi aspettavo qualcosa di più. Lazio, stupito che Sarri rimanga"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Scudetto già deciso. Lazio, Lotito dovrebbe mollare"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Milan tenga vivo il campionato. Lazio, suicidio mediatico"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, il rinnovo di McTominay va chiuso in tempi brevi: sul piatto accordo fino al 2030
Immagine news Serie A n.2 Corsa Champions, è bagarre per il quarto posto: i calendari a confronto
Immagine news Serie A n.3 Il Milan riapre la corsa scudetto? Ora l’Inter ha un filotto rischioso: i calendari a confronto
Immagine news Serie A n.4 Napoli, per Conte futuro blindato: fumata bianca a maggio, previsto un confronto con ADL
Immagine news Serie A n.5 Lazio, mezza squadra si gioca il futuro: Gila promesso sposo del Milan, anche Ratkov può partire
Immagine news Serie A n.6 Il derby è del Milan, Pancaro: "Ora la pressione è tutta sulle spalle dell'Inter"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Fra Italia e Azerbaigian, il giovane Mezzotero potrebbe fare una scelta inusuale
Immagine news Serie B n.2 Samp verso il cambio d'allenatore, Nicolini punta D'Angelo: "È quel che serve ora"
Immagine news Serie B n.3 Donadoni e lo Spezia si godono Artistico: doppia cifra raggiunta. Meglio di Esposito e Nzola
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, si va verso l'esonero di Gregucci e Foti. Poi la nomina del successore
Immagine news Serie B n.5 Pescara, Sebastiani: "C'è amore fra squadra e tifosi, sono il nostro 14° uomo in campo"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria nuovamente nel caos, Fredberg: "Decisioni vanno prese con lucidità"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani a rischio esclusione. Binda: "Gli altri club dovrebbero poter chieder danni agli scorretti"
Immagine news Serie C n.2 Triestina a un passo dalla Serie D, poi sarà tabula rasa. Ma può tornare D'Aniello
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, vittoria e polemiche: tifosi contro Capomaggio e Golemic. Arechi deserto
Immagine news Serie C n.4 'E venne il giorno'. Il TFN si pronuncerà sul futuro del Trapani: ipotesi esclusione concreta
Immagine news Serie C n.5 Serie C, prosegue la 31ª giornata: ben sei posticipi in programma oggi
Immagine news Serie C n.6 Triestina, Voca: "Ci adattiamo per la squadra. Punto importante su un campo difficile"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Milan Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Inter, il derby può riaprire la corsa scudetto?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Rosucci-Juventus Women, avanti insieme. Il capitano rinnova fino al 30 giugno 2027
Immagine news Calcio femminile n.2 L'appello di Reza Pahlavi, figlio dello scià: "L'Australia aiuti le calciatrici iraniane"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia F., Soncin: "Soddisfatto dello spirito, vogliamo giocarci le nostre chance per il Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Femminile beffata nella ripresa, contro la Danimarca finisce 1-1
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Italia Femminile in vantaggio contro la Danimarca al 45': decide un gol di Piemonte
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”