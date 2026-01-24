Un talento al giorno, Jun'ai Byfield: record man di precocità in casa Spurs

Che settimana per Jun'ai Byfield! Il 20 gennaio 2026, subentrando al 62' nella vittoria 2-0 del Tottenham contro il Borussia Dortmund in Champions League, ha esordito a soli 17 anni e 45 giorni ed è diventato il giocatore più giovane di sempre degli Spurs nella competizione. In quei minuti ha mostrato grande personalità, restando composto e solido nonostante l'importanza della partita e l'avversario di alto livello, guadagnandosi elogi dal tecnico Thomas Frank per la calma e la maturità dimostrata. Prima di questo, aveva accumulato esperienza nelle giovanili (Premier League 2 e Youth League) con presenze regolari e qualche gol, ma il suo impatto nel grande palcoscenico europeo ha confermato il suo status di prospetto di alto livello, pronto a crescere ulteriormente nel percorso verso la prima squadra stabile.

Nato il 6 dicembre 2008 a Londra, il 17enne è cresciuto interamente nel settore giovanile del Tottenham Hotspur fin dai 8 anni. Tecnicamente si distingue per una buona compostezza con la palla tra i piedi, comfort nella costruzione dal basso, e capacità di giocare palloni lunghi precisi. Fisicamente imponente per la sua età, è potente nei duelli aerei e nei contrasti, con una struttura atletica che gli permette di dominare i duelli 1vs1 e di coprire bene lo spazio.

Nome: Jun'ai Byfield

Nato il: 6 dicembre 2008

Nazionalità: inglese

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Tottenham

Assomiglia a: Marc Guehi

