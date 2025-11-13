Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Un talento al giorno, James Overy: il canguro che ha già conquistato il ct

Un talento al giorno, James Overy: il canguro che ha già conquistato il ct
Simone Lorini
Oggi alle 06:00Il Talento del Giorno
Simone Lorini

Dopo aver giocato regolarmente nelle squadre Under 18 e Under 21 del Manchester United, rispettivamente nella U-18 Premier League e nella Premier League 2, per la stagione 2025-26, Ruben Amorim ha coinvolto da poco il giovane James Overy per gli allenamenti con la prima squadra. Questa chiamata tra i senior a Old Trafford ha catturato l'attenzione del CT dell'Australia, Tony Popovic, che ha inserito l'adolescente nella rosa dei Socceroos per le prossime amichevoli contro Venezuela e Colombia, in programma rispettivamente il 15 e 19 novembre.

Overy, che ha compiuto 18 anni solo il mese scorso, ha anche partecipato a due partite per l'Australia durante la Coppa del Mondo U-20 del mese scorso. Il giovane, che gioca principalmente come terzino destro, è stato impiegato anche come ala e sul lato sinistro della difesa per la sua nazionale. Impressionato dalla sua versatilità, Popovic ha già aperto le porte per un suo inserimento nei piani per la prossima Coppa del Mondo.

Overy combina la fisicità australiana con la tecnica raffinata appresa nelle accademie europee: eccelle nelle qualità fisiche, che formano la base del suo stile di gioco dinamico. La sua velocità esplosiva – spesso lodata come "elite" per la categoria under-18 – gli permette di recuperare palla in transizioni rapide e di sovrapporsi in fase offensiva, coprendo distanze significative (media di 10-11 km a partita nelle U18). Alto 180 cm, ha una struttura atletica asciutta (circa 70 kg stimati), che gli conferisce agilità nei duelli uno contro uno. La resistenza aerobica è un altro punto di forza: ha dimostrato di mantenere intensità alta per 90 minuti, come nelle apparizioni in National League Cup contro squadre senior come Tamworth e Rochdale.

Nome: James Overy

Data di nascita: 9 novembre 2007

Nazionalità: australiano

Ruolo: centrocampista polivalente

Squadra: Manchester United

Assomiglia a: Bernardo Silva

