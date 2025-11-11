Un talento al giorno, Jay Steven Robinson: una freccia sulla fascia sinistra per i Saints

Parliamo oggi di Jay Steven Robinson, nato il 15 marzo 2007 a Londra (Inghilterra), un esterno sinistro inglese di 18 anni, alto 1,76 m, che gioca attualmente nel Southampton, in Championship. Destro di piede, è un prodotto dell'accademia del club, dove ha firmato il suo primo contratto professionistico il 19 luglio 2024, esteso poi per quattro anni il 17 aprile 2025 fino al 30 giugno 2029. Robinson rappresenta un profilo di attaccante moderno, versatile e dinamico, con un focus su dribbling, transizioni rapide e contributi offensivi da fascia, ideale per sistemi ad alto pressing come il 4-3-3 o il 4-2-3-1. Ha esordito in Premier League con il Southampton (allora neopromosso) il 12 aprile 2025 contro l'Aston Villa, diventando l'11° più giovane debuttante del club nella competizione. A livello internazionale, ha rappresentato l'Inghilterra U17 nelle qualificazioni del marzo 2024 contro Irlanda del Nord e Francia, e ha debuttato con l'U19 il 3 settembre 2025 in una vittoria 2-0 sull'Ucraina.

Robinson possiede un fisico snello e agile, con un'eccellente accelerazione lineare (stimata in 10,5-11 secondi sui 100 m) e una buona velocità massima, che gli permettono di eccellere nelle corse in contropiede e negli spazi stretti. La sua altezza media per il ruolo è compensata da un baricentro basso, che favorisce cambi di direzione rapidi e un dribbling esplosivo (media di 3-4 dribbling riusciti per 90 minuti nelle U21).

