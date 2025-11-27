Un talento al giorno, Justin Janssen: il nuovo Højbjerg gioca al Nordsjælland

Justin Meltofte Janssen, mediano difensivo danese classe 2006, rappresenta una delle principali promesse del Nordsjælland. Cresciuto nell'accademia del club di Farum, ha debuttato in prima squadra nel luglio 2024 e, con il rinnovo firmato fino al 2028, è già un elemento in rotazione (12 presenze in Superliga 2024/25, con 1 gol e 2 assist).

Janssen è un centrocampista moderno, alto 1,81 m, destro di piede, che eccelle nell'equilibrio tra fase difensiva e impostazione. Il suo posizionamento intelligente gli consente di recuperare palla con efficacia (2,1 contrasti vinti a partita di media), supportando transizioni veloci con passaggi progressivi precisi (85% di accuratezza, secondo le ultime stats). Tra i suoi punti di forza si notano la tenacia, la resistenza (10,5 km percorsi a gara) e la precisione sui calci piazzati. Nonostante debba ancora irrobustirsi nei duelli aerei, Janssen è paragonato per intelligenza tattica a un giovane Pierre-Emile Højbjerg. Già convocato dalla Danimarca U19, ha un valore di mercato in crescita e prospettive di rapido sviluppo nel calcio europeo.

Nome: Justin Meltofte Janssen

Data di nascita: 25 luglio 2006

Nazionalità: danese

Ruolo: centrocampista di qualità

Squadra: Nordsjælland

Assomiglia a: Pierre-Emile Kordt Højbjerg

