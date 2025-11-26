Un talento al giorno, Mishel Nduka: l'Arsenal coccola il nuovo Musiala

Tra i giovani talenti dell'Arsenal si fa un gran parlare di Mishel Nduka, centrocampista offensivo britannico-nigeriano classe 2010, considerato già oggi una delle promesse più luminose dei Gunners, che lo hanno acquisito nel settembre 2025 dal Charlton dopo otto anni di formazione. Nonostante la giovane età, Nduka ha già debuttato in U18 e ha rappresentato l'Inghilterra U15, mantenendo viva l'attenzione anche della Nigeria. Alto circa 1,70 m e ambidestro, il suo stile di gioco è quello di un trequartista moderno, maestro nel controllare il ritmo grazie a piedi veloci e a un'elevata resistenza alla pressione. Eccelle nei passaggi progressivi (accuratezza superiore all'85% in U16) e nella visione di gioco che produce assist decisivi.

Tra i suoi punti di forza, spiccano l'inesauribile energia (oltre 10 km percorsi a partita) e una vena realizzativa letale, culminata con un poker nel 2025. Nonostante debba ancora sviluppare la fisicità per i duelli aerei e affinare il posizionamento difensivo, Nduka è paragonato a un giovane Emile Smith-Rowe o Jamal Musiala per intelligenza tattica, con prospettive di debutto in prima squadra entro il 2028.

Nome: Mishel Nduka

Data di nascita: 17 agosto 2010

Nazionalità: inglese

Ruolo: fantasista

Squadra: Arsenal

Assomiglia a: Jamal Musiala

