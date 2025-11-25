Un talento al giorno, Niko Grlić: il calcio sloveno si gode un altro esterno di qualità

Momento molto importante nella carriera di Niko Grlić, nato il 17 agosto 2006 a Lubiana (Slovenia), esterno sinistro offensivo sloveno di grande prospettiva, attualmente in prestito all'NK Bravo dal Maribor. Alto 1,82 m, destro di piede, ha esordito in PrvaLiga con il Maribor nel 2023/24, totalizzando 34 presenze complessive nella massima serie slovena. Ceduto in prestito all'NK Bravo ad agosto, ha già contribuito ai risultati della squadra con 1 gol in 3 apparizioni stagionali (89 minuti totali).

Già convocato in nazionale U19 slovena (8 caps, 1 gol), ha partecipato alle qualificazioni Euro U19. Grlić è un'ala classica con vocazione offensiva, abile nel dribbling secco e nelle accelerazioni sul fronte sinistro, tagliando verso il centro per il tiro o l'assist. Controllo di palla fluido, visione periferica per passaggi filtranti e cross tesi; eccelle nei 1vs1 contro i terzini, con una media di 2,5 dribbling riusciti a partita (dati Sofascore). Si esalta giocando come ala in moduli come 4-3-3 o 4-2-3-1, dove sfrutta transizioni rapide e il suo ritmo (top speed ~33 km/h). Contribuisce anche in fase di costruzione con tocchi progressivi.

Nome: Niko Grlic

Data di nascita: 17 agosto 2006

Nazionalità: sloveno

Ruolo: ala sinistra

Squadra: NK Bravo

Assomiglia a: Josip Ilicic

