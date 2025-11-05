Un talento al giorno, Josh Ogunnaike: capitano a 17 anni, un leader nato
L'Arsenal continua a coltivare talento nel proprio settore giovanile e con Josh Ogunnaike potrebbe fare di nuovo centro: alto, possente e atletico, eccelle nel duello aereo e nei contrasti grazie a una struttura importante. È dotato anche di velocità esplosiva in progressione e un gran recupero palla. Aggressivo e dominante nell'1vs1; usa il corpo per schermare l'avversario. Forte nel timing di intervento e nella lettura anticipata. Ottima tecnica di base con il sinistro. Preciso nei passaggi lunghi e nei cross dal fondo.
Leader naturale, ha indossato la fascia da capitano della squadra Under 21 a soli 17 anni e in questa stagione ha collezionato anche presenze in Youth League, contro avversaria anche di due anni più grandi di lui. Per lui una esperienza in Prima Squadra sembra essere solo una questione di tempo.
Nome: Josh Ogunnaike
Data di nascita: 4 aprile 2008
Nazionalità: inglese
Ruolo: terzino sinistro
Squadra: Arsenal
Assomiglia a: Alphonso Davies
