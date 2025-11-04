Un talento al giorno, Peio Canales: il gioiellino basco che cresce in periferia

Assist, assist, gol, assist assist, gol: è il cammino in campionato nelle ultime sei partite di Peio Canales Urtasun, calciatore spagnolo nato il 17 gennaio 2005 a Barrika (Bizkaia, Paesi Baschi) che sta diventando un gioiellino da tenere in grande considerazione dalle parti di Bilbao, visto che l'Athletic ha la proprietà del suo cartellino e lo ha mandato a farsi le ossa a Santader. Entrato nel settore giovanile dell'Athletic Bilbao nel 2016, provenendo dal Barrika FE (club della sua città natale). Ha saputo progredire rapidamente nelle categorie inferiori, passando dal Basconia al Bilbao Athletic (filiale in Segunda Federación). Nel 2023-24 ha debuttato con la squadra B, segnando i primi gol senior (doppietta contro il CD Tudelano il 25 novembre 2023). Ha rinnovato con l'Athletic fino al 30 giugno 2027, con opzione di estensione.

Gioca principalmente come centrocampista offensivo, con caratteristiche di trequartista creativo e playmaker profondo. Possiede un'eccellente visione di gioco, capacità di assist e inserimenti offensivi, uniti a un buon dinamismo difensivo e resistenza fisica. In 8 partite giocate nella stagione 2025-26 ha segnato 3 gol e fornito 4 assist, contribuendo direttamente a 7 reti totali.

Nome: Peio Canales

Data di nascita: 17 gennaio 2005

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: centrocampista/trequartista

Squadra: Racing Santander

Assomiglia a: Santi Cazorla