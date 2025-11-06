Un talento al giorno, Saba Kharebashvili: la prossima gemma della miniera georgiana

Saba Kharebashvili è la nuova leva del calcio georgiano, una realtà che si sta facendo spazio sempre di più nel panorama calcistico mondiale. Dalla Dinamo Tbilisi Academy, la stessa che ha formato Khvicha Kvaratskhelia, sta emergendo un talento destinato a riscrivere il futuro del movimento georgiano, diventandone una delle prossime gemme.

Saba Kharebashvili, classe 2008, è già entrato nella storia come il più giovane esordiente nella Dinamo Tbilisi e il più giovane giocatore a disputare una competizione UEFA, debuttando in Conference League a soli 15 anni e 10 mesi, ma sarà la sua prossima scelta a livello di mercato a determinare quanto grande diventerà la sua stella. Parliamo di un terzino sinistro moderno, capace di coprire più ruoli e di combinare forza, tecnica e intelligenza tattica in modo sorprendente per la sua età. Soprattutto, unisce la disciplina del calcio georgiano alla visione europea: un difensore ordinato, potente e tecnico. Ha già esordito con la Nazionale georgiana maggiore, diventando uno dei più giovani debuttanti di sempre, e sulle sue tracce ci sono Real Madrid, Barcellona e Liverpool, che lo considerano un potenziale titolare del futuro.

Nome: Saba Kharebashvili

Data di nascita: 3 settembre 2008

Nazionalità: georgiano

Ruolo: terzino sinistro

Squadra: Dinamo Tbilisi

Assomiglia a: Andrew Henry Robertson