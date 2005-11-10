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Malagò-Galliani, scontro tra titani. Juve, i problemi vengono da lontano. Genoa, bravo De Rossi. Milan, Amorim pensava all'Inter

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Giorgio Perinetti
Oggi alle 23:04L'occhio del DS
autore Giorgio Perinetti
29.10.2026 23:04L'occhio del DS
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Classe 1951, Direttore Sportivo di lungo corso, ama definirsi "dirigente anziano ma con idee giovani". In attesa di nuove, tra le sue esperienze Palermo, Juventus, Roma, Napoli, Siena, Avellino e Bari.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

Amici e lettori di TuttoMercatoweb, bentrovati nel nostro secondo appuntamento.

La grande novità, non prettamente tecnica, riguarda il nostro ordinamento calcistico. Il confronto che si va a profilare tra Malagò e Galliani per la presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio vede protagonisti due titani del mondo del calcio che si troveranno a contendere la poltrona federale. Una sfida all'ultimo voto. Malagò sembrava la soluzione scelta dal sistema, ma la discesa in campo di Galliani ci prepara a scenari dalla difficile interpretazione. La speranza è che chi prevarrà potrà finalmente lavorare per il bene del nostro calcio con l'appoggio di tutte le componenti.

In campionato prosegue il rendimento altalenante della Juventus, a conferma della mia impressione che il problema è prettamente strutturale. Neppure l'esperienza di Spalletti riesce a dare continuità ad un gruppo che non appare convinto dei propri mezzi. Per Carnevali si prospetta un duro lavoro.
Nota di merito invece a Daniele De Rossi, sul quale si erano addensate impropriamente nubi. Ha dimostrato di essere il condottiero giusto per il Genoa preparato e di grande personalità.
Il Torino esce sconfitto dal confronto con il Como, ma con una buona prestazione. I ragazzi di Fabregas si confermano ancora una volta un gruppo affiatato e di grande spessore tecnico.

La sorpresa delle sorprese rimane la Lazio di Gennaro Gattuso che si è unita nel mezzo delle difficoltà ambientali. Grande merito a Rino, troppo spesso sottovalutato come tecnico di capacità.

Continua a stupire il Frosinone che riflette in sostanza il carattere e le idee di un allenatore che s'è fatto da solo e dai grandi valori grazie anche al sostegno di Renzo Castagnini.

Fiorentina e Atalanta proseguono nella loro incertezza. Li attende ancora tanto lavoro, come nel caso del Milan di Amorim che ha pensato troppo al derby e meno al Bologna ben guidato da Raffaele Palladino.

In Serie B il Palermo domina ii campionato, dove Pisa e Verona danno segnali di ripresa. E il Modena di Galloppa si conferma, anche se il grave infortunio di Caso è una mazzata per l'allenatore che può però puntare sul gallo Belotti, tornato protagonista.

Attendiamo con curiosità le prossime partite, tradizionalmente il terzo impegno in una settimana regala sorprese.

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