Il viaggio di Bamba: dalla Pro Vercelli al Qatar, con un futuro (forse) in Serie A

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Oggi alle 09:30La Giovane Italia
Il difensore classe '02 pare sia finito nei radar di diversi club italiani, vista anche la scadenza del suo contratto con l'Al-Duhail a giugno 2026.

Ibrahima Bamba è uno di quei nomi che La Giovane Italia segue da anni, con attenzione e curiosità. Classe '02, cresciuto nelle giovanili della Pro Vercelli, rappresenta oggi uno dei profili italiani più interessanti all’estero, nonostante un percorso professionale sviluppatosi lontano dai confini nazionali.

La sua formazione calcistica è interamente italiana fino all’estate del 2020, quando decide di lasciare il Piemonte per trasferirsi in Portogallo, al Vitória Guimarães. È lì che il difensore compie il passo decisivo verso il calcio dei “grandi”, entrando in un club storicamente attento ai giovani e capace di valorizzarli attraverso scelte coraggiose e pianificazione. L’esordio in prima squadra non tarda: il 27 febbraio 2022, nella prestigiosa cornice del Da Luz, Bamba subentra a Semedo nella sfida contro il Benfica, collezionando i primi minuti della sua carriera professionistica.

Da quel momento, il suo percorso in Portogallo è una crescita costante, confermata dalle 42 presenze complessive accumulate con il Vitória. La stagione 2022/2023 si rivelerà particolarmente significativa, non solo per il minutaggio elevato ma anche per la maturità tattica espressa. Tra le partite che meglio ne raccontano la parabola spicca quella contro la Puskás Akadémia, nel ritorno del secondo turno di qualificazione alla Conference League: la sua prima, e finora unica, esperienza europea. Un assaggio breve ma formativo, che tuttavia non prosegue oltre il turno successivo, in cui il Vitória si arrende all’Hajduk Spalato, con Bamba rimasto in panchina in entrambi gli incontri.

Nell’estate 2023 arriva una scelta sorprendente e ambiziosa: quella di trasferirsi in Qatar, all’Al-Duhail. Una decisione non scontata, soprattutto per un giovane nel pieno della fase di consolidamento. Con il club qatariota Bamba diventa un punto fermo, supera le 70 presenze complessive e contribuisce inoltre alla conquista di trofei. Qualche mese fa è arrivato anche il suo primo gol, realizzato nel combattuto 3-2 contro il Sepahan.

Nell'ultimo periodo, il nome di Bamba è tornato a circolare con insistenza. Diverse squadre europee, in particolare italiane, lo stanno monitorando in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Il contratto in scadenza a giugno 2026 fa di lui un profilo appetibile, potenzialmente raggiungibile a condizioni favorevoli. Un difensore centrale moderno, capace di agire anche da terzino o da mediano davanti alla difesa, prezioso per struttura fisica, letture preventive e duttilità tattica: caratteristiche che lo renderebbero funzionale a molte squadre di Serie A.

E per chi, come noi, lo segue da tempo, resta viva (naturalmente) la curiosità di rivederlo in Italia. 

