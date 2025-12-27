Le parole di Chivu, il forfait di Conceicao nella Juve e i rumors su Nkunku: le top news delle 13

Giornata di vigilia in casa Inter. Mister Cristian Chivu, intervenuto come di consueto in conferenza stampa, ha presentato il big match con l'Atalanta e parlato anche di mercato: "La partita con l'Atalanta è sempre stata ostica. Hanno costruito bene con Gasperini e hanno cercato di mantenere la stessa identità e hanno vinto l'Europa League. Con Palladino hanno trovato continuità nel vincere. Con l'Atalanta non è mai semplice, per l'intensità, verticalità e difesa a uomo. Dobbiamo essere bravi e coraggiosi, vincendo le seconde palle e cercando di essere concreti. Mercato? Mancano cinque o sei giorni all'apertura del mercato. Per un allenatore è difficile parlarne perché rischia di mancare di rispetto ai giocatori. Un allenatore non potrà mai dirvi cosa manca, cosa serve, perché vorrebbe dire che i suoi non sono all'altezza. Mi fermo qua. Non è mai semplice".

Il mercato la fa già da padrone invece in casa Milan. Dopo il colpo Fullkrug, i rossoneri valutano la cessione di Christopher Nkunku, una delle delusioni in questi primi sei mesi di stagione. Sul giocatore ci sarebbero le attenzioni di Galatasaray e Fenerbahce, con i gialloblù che sarebbero addirittura in vantaggio. Il Diavolo lo valuta circa 35 milioni di euro.

Infine, spazio al campo. Attraverso i propri canali ufficiali, la Juventus ha reso noti i calciatori convocati per la trasferta a Pisa in programma questa sera alle 20:45 e valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Confermata l’assenza di Francisco Conceicao, oltre a quella di Cabal, Gatti, Rugani, Pinsoglio e Vlahovic. C’è, invece, McKennie.