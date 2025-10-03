In Primavera con Diallo e Kulusevski: oggi Da Riva ha scelto gli Emirati Arabi

Il centrocampista classe 2000, grande protagonista nell'Atalanta Primavera, ha deciso di accettare la proposta dell'Al-Ittifaq.

Oggi nella nostra rubrica relativa ai calciatori italiani che militano all'estero vogliamo parlarvi di Jacopo Da Riva, centrocampista classe 2000, che ha intrapreso una nuova avventura all’Al-Ittifaq, negli Emirati Arabi Uniti.

Da Riva è cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, dove ha fatto parte di una Primavera straordinaria, capace di vincere due campionati Primavera e la Supercoppa. Una squadra che vantava giocatori di grande talento, ancora oggi protagonisti nel calcio che conta: da Zortea (capitano) a Okoli, Cambiaghi, Piccoli, senza dimenticare Kulusevski e Diallo, ora rispettivamente al Tottenham e al Manchester United.

Il centrocampista veneto era un vero e proprio perno di quella squadra, al punto che Gian Piero Gasperini lo convocò in Prima Squadra già nel 2020, permettendogli di esordire sia in Serie A contro l’Inter, sia nel quarto di finale di Champions League contro il PSG. Un chiaro segnale del talento e delle prospettive del ventenne.

Dopo l’esperienza a Bergamo, Da Riva ha vissuto diverse avventure tra Serie B e Serie C, con le maglie di Vicenza, SPAL, Como, Reggiana, prima di fare ritorno a Bergamo con l’Under 23 in Serie C e trascorrere l’ultima stagione con il Foggia, sempre in terza serie.

Ora lo attende una nuova sfida negli Emirati Arabi. Da parte nostra, non possiamo che augurargli tutto il meglio per questa esperienza.