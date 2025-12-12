Juve su Frattesi, Sabatini contrario: "Rischia di non giocare neanche lì, serve un regista"

Intervenuto sul suo canale YouTube, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato i rumors sull'interesse della Juventus per il centrocampista Davide Frattesi, senza troppo spazio nell'Inter di Chivu. Queste le sue dichiarazioni:

"Lui alla Juve conviene solo al procuratore. Scusate eh, la Juve ha bisogno di un regista: che prende, Frattesi? Come fa a farlo giocare? Ha bisogno di un regista, poi se vuole continuare con Locatelli va bene. Ma se vuole migliorare la qualità, deve inserire Miretti nei centrocampisti, avere McKennie che va di corsa e poi un gran regista. Con Thuram. Frattesi rischia di non giocare neanche nella Juve".

Spalletti ci pensa per il suo 4-2-3-1

La Juventus torna a pensare a Davide Frattesi, per darlo a uno degli allenatori che nella sua carriera ha saputo maggiormente sfruttarlo e valorizzarlo: quel Luciano Spalletti che in Nazionale l’aveva reso un punto fermo della sua Italia, venendo ripagato dal centrocampista romano nel migliore dei modi. Al contrario di quanto accade con Chivu, che gli sta concedendo ancora meno spazio di Inzaghi. Frattesi è precipitato all’ultimo posto nelle gerarchie della mediana interista, scavalcato anche da Sucic e Zielinski. Addirittura, seppur adattato in fascia, pure Diouf entra prima di lui. E così l’ex Sassuolo e i suoi rappresentanti hanno deciso di guardarsi intorno, con l’intento di provare a trovare una soluzione già a gennaio. Motivo per cui è stata messa, letteralmente, in stand-by la proposta di Marotta e Ausilio in merito al prolungamento di contratto fino al 2030. A settembre in tal senso era già stata impostata una bozza d’intesa, ma prima di firmarla Davide vuole vederci chiaro. Dalle parti della Continassa hanno fiutato l’occasione e ci stanno ragionando con attenzione. A maggior ragione se i primi vagiti di 4-2-3-1 emersi l’altra sera in Champions League contro il Pafos portassero a un nuovo assetto tecnico-tattico. A quel punto un tuttocampista come Frattesi sarebbe, decisamente, utile per dare sostanza e un buon numero di reti alla mediana. Un po’ alla Perrotta, sottolinea Tuttosport.