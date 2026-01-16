Assieme contano 3 vittorie in 20 partite. Soprattutto non fanno 0-0 dal 1943

Negli ultimi 10 turni la squadra di casa ha colto soltanto 1 successo, mentre quella che sarà ospite non è andata oltre le 2 vittorie. Un periodo piuttosto complicato, quello recente, per Pescara e Modena che in una classifica stilata dalla decima giornata sarebbero in ultima e penultima posizione.

Incrocio numero 17 fra cadetteria e Serie C quello in programma domenica. Il bilancio dei precedenti in Abruzzo racconta di 9 vittorie dei Delfini, 2 segni X, 5 successi dei Canarini, 25 gol fatti dai padroni di casa e 21 reti marcate dai giocatori ospiti.

L’ultimo faccia a faccia risale alla C 2021-2022, 1-2. Un segno 2 in schedina che interruppe una striscia di 4 risultati utili (3V – 1X) per i biancazzurri.

Fra questi 15 scontri diretti da ricordare il 2-6 del 2006-2007. Questo il tabellino dei marcatori: doppiette di Tamburini e Pinardi, centri singoli di Bruno, Vantaggiato, Sforzini e Rigoni.

Terminiamo questa carrellata sul passato della sfida segnalando che c’è già un Pescara-Modena alla 20esima di B, 1-0 nel 2015-2016 (Lapadula), e che dopo il pareggio ad occhiali della prima volta, 22esimo turno del 1942-1943, lo 0-0 non s’è più visto in riva all’Adriatico.

Situazione in classifica.

Pescara 14 punti (2V – 8X – 9P con 25GF e 37GS), di cui 10 sul proprio campo (2V – 4X – 4P con 14GF e 15GS). Viene dal 2-2 in casa della Juve Stabia. Modena a quota 29 (8V – 5X – 6P con 26GF e 17GS), 12 dei quali in trasferta (3V – 3X – 3P con 10GF e 8GS). È reduce da 3 sconfitte in fila (Venezia, Monza, Padova).

CONFRONTI DIRETTI A PESCARA (SERIE B E SERIE C)

16 incontri disputati

9 vittorie Pescara

2 pareggi

5 vittorie Modena

25 gol fatti Pescara

21 gol fatti Modena

PRIMA SFIDA A PESCARA IN CAMPIONATO

Pescara-Modena 0-0, 22° giornata 1942/1943

ULTIMA SFIDA A PESCARA IN CAMPIONATO

Pescara-Modena 1-2, 10° giornata 2021/2022