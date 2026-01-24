Como ad un passo dall'Inter...per clean sheet. Lo spareggio salvezza vinto dal Toro

Dopo la sconfitta subita nel recupero contro il Milan, il Como ha saputo rialzarsi subito andando a vincere di prepotenza all’Olimpico contro la Lazio per 3-0. In casa propria, i lariani hanno perso una sola partitproprio quella contro i rossoneri che abbiamo già citato. Tre, sono le sconfitte di fila con le quali il Torino si presenta a questo appuntamento e che hanno reso la classifica granata più complicata rispetto ad un mesetto fa.

Leggera prevalenza di vittorie del Torino in campionato (Serie A e Serie B) giocate a Como. Ma è anche vero che il Toro non espugna il Sinigaglia da diversi anni ormai. L’ultimo successo assoluto è lo 0-2 del 20 settembre 2003. L’ultimo successo in A dei granata è più datato, ovvero il 2-3 dell’11 giugno 1989. Un vero e proprio spareggio salvezza quello che vide prevalere i piemontesi.

Occhi puntati su Martin Baturina del Como, che va a segno da due turni ed è l’unico giocatore in Serie A ad aver fatto gol nelle ultime due giornate.

Il Torino, assieme al Verona prima dello svolgimento della prima gara di questo turno di campionato, deteneva la peggior difesa del torno con 34 gol subiti. Il Pisa adesso ha ‘superato’ tutti, si fa per dire, avendo preso sei reti a Milano ed essendo arrivata a 37 reti incassate.

Como ad un passo dalla vetta. Non del campionato ovviamente, ma della classifica dei clean sheet ovvero delle partite chiuse senza prendere gol. Qualora dovesse finire questa gara con la propria porta imbattuta, la squadra allenata da Fabregas raggiungerebbe in vetta l’Inter che è a quota 11.

TUTTI I PRECEDENTI A COMO (SERIE A E SERIE B)

17 incontri disputati

5 vittorie Como

5 pareggi

7 vittorie Torino

14 gol fatti Como

18 gol fatti Torino

LA PRIMA SFIDA A COMO

1949/1950 Serie A Como vs Torino 1-3, 5° giornata

L’ULTIMA SFIDA A COMO

2024/2025 Serie A Como vs Torino 1-0, 32° giornata