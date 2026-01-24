Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Como ad un passo dall'Inter...per clean sheet. Lo spareggio salvezza vinto dal Toro

Como ad un passo dall'Inter...per clean sheet. Lo spareggio salvezza vinto dal ToroTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:36Le Statistiche
Redazione Footstats

Dopo la sconfitta subita nel recupero contro il Milan, il Como ha saputo rialzarsi subito andando a vincere di prepotenza all’Olimpico contro la Lazio per 3-0. In casa propria, i lariani hanno perso una sola partitproprio quella contro i rossoneri che abbiamo già citato. Tre, sono le sconfitte di fila con le quali il Torino si presenta a questo appuntamento e che hanno reso la classifica granata più complicata rispetto ad un mesetto fa.

Leggera prevalenza di vittorie del Torino in campionato (Serie A e Serie B) giocate a Como. Ma è anche vero che il Toro non espugna il Sinigaglia da diversi anni ormai. L’ultimo successo assoluto è lo 0-2 del 20 settembre 2003. L’ultimo successo in A dei granata è più datato, ovvero il 2-3 dell’11 giugno 1989. Un vero e proprio spareggio salvezza quello che vide prevalere i piemontesi.

Occhi puntati su Martin Baturina del Como, che va a segno da due turni ed è l’unico giocatore in Serie A ad aver fatto gol nelle ultime due giornate.

Il Torino, assieme al Verona prima dello svolgimento della prima gara di questo turno di campionato, deteneva la peggior difesa del torno con 34 gol subiti. Il Pisa adesso ha ‘superato’ tutti, si fa per dire, avendo preso sei reti a Milano ed essendo arrivata a 37 reti incassate.

Como ad un passo dalla vetta. Non del campionato ovviamente, ma della classifica dei clean sheet ovvero delle partite chiuse senza prendere gol. Qualora dovesse finire questa gara con la propria porta imbattuta, la squadra allenata da Fabregas raggiungerebbe in vetta l’Inter che è a quota 11.

TUTTI I PRECEDENTI A COMO (SERIE A E SERIE B)
17 incontri disputati
5 vittorie Como
5 pareggi
7 vittorie Torino
14 gol fatti Como
18 gol fatti Torino

LA PRIMA SFIDA A COMO
1949/1950 Serie A Como vs Torino 1-3, 5° giornata
L’ULTIMA SFIDA A COMO
2024/2025 Serie A Como vs Torino 1-0, 32° giornata

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Gli sganassoni (virtuali) che si sono scambiati Fabregas e Baroni Gli sganassoni (virtuali) che si sono scambiati Fabregas e Baroni
Torino, i convocati di Baroni per la trasferta a Como: prima per Obrador, in undici... Torino, i convocati di Baroni per la trasferta a Como: prima per Obrador, in undici assenti
Como, Douvikas: "Gare contro Barcellona e Real mi hanno preparato a Inter o Napoli"... Como, Douvikas: "Gare contro Barcellona e Real mi hanno preparato a Inter o Napoli"
Altre notizie Le Statistiche
Gli sganassoni (virtuali) che si sono scambiati Fabregas e Baroni Gli sganassoni (virtuali) che si sono scambiati Fabregas e Baroni
Como ad un passo dall'Inter...per clean sheet. Lo spareggio salvezza vinto dal Toro... Como ad un passo dall'Inter...per clean sheet. Lo spareggio salvezza vinto dal Toro
Milan abbonato ai rigori all’Olimpico. Roma zero penalty contro da 378 giorni Milan abbonato ai rigori all’Olimpico. Roma zero penalty contro da 378 giorni
Per il Lecce sarà la numero 700 in A. E se batte la Lazio centra un record! Per il Lecce sarà la numero 700 in A. E se batte la Lazio centra un record!
La più larga vittoria di Spalletti contro il Napoli? Altro che Inter o Roma… La più larga vittoria di Spalletti contro il Napoli? Altro che Inter o Roma…
Napoli, c’è chi farà 50 allo Stadium. Rigori? Juventus senza da 3.900 giorni Napoli, c’è chi farà 50 allo Stadium. Rigori? Juventus senza da 3.900 giorni
Rafio Durosinmi col Pisa più veloce di Lautaro Martinez con l’Inter Rafio Durosinmi col Pisa più veloce di Lautaro Martinez con l’Inter
Arbitri 22^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato Arbitri 22^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
Le più lette
1 Perché il Fenerbahce ha deciso di vendere En-Nesyri dopo 38 gol in un anno e mezzo
2 Juventus-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti pensa a Conceicao, scelte obbligate per Conte
3 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
4 En-Nesyri in viaggio verso la Juventus, La Stampa lo esalta: "Salto di qualità"
5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: dopo Capuano, il Giugliano riparte da Di Napoli
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, incontro tra En-Nesyri e il Fenerbahce per definire l'addio e il passaggio in bianconero
Immagine top news n.1 Il Nottingham Forest promuove il made in Italy: chi sono i 7 giocatori ex Serie A della rosa
Immagine top news n.2 Napoli, ecco Giovane: iniziate le visite presso la clinica milanese La Madonnina
Immagine top news n.3 Giovane è pronto per il Napoli? Il suo tecnico al Corinthians: "Sì, ma lasciate stare Ronaldo"
Immagine top news n.4 Jonathan David svela il retroscena: "Ho trattato col Napoli, ma ho scelto la Juventus"
Immagine top news n.5 L'Inter allunga in classifica. Tutte le probabili formazioni, da Juve-Napoli a Roma-Milan
Immagine top news n.6 Inter esagerata, 6-2 al Pisa e messaggio Scudetto. Chivu: "Tirato fuori l'orgoglio"
Immagine top news n.7 Juventus, En Nesyri ha detto sì: cosa manca per chiudere il colpo in attacco
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
Immagine news podcast n.2 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
Immagine news podcast n.3 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.4 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juventus-Napoli, la sfida-rilancio vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma-Milan, un crocevia importante per chi? La risposta degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, perché non confermi Spalletti? Milan, a Roma decisiva per..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Parma, Cuesta: "Ci sono stati piccoli fastidi in settimana"
Immagine news Serie A n.2 Juventus, incontro tra En-Nesyri e il Fenerbahce per definire l'addio e il passaggio in bianconero
Immagine news Serie A n.3 Giovane alle visite, David e McTominay accendono Juventus-Napoli: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.4 Gullo vittima di body shaming: "Pensavate che sarei rimasto quello di Campioni per sempre?"
Immagine news Serie A n.5 Sassuolo, dalle 13.00 la conferenza stampa di Fabio Grosso
Immagine news Serie A n.6 En-Nesyri in arrivo alla Juve? David: "Pronto a giocare insieme a lui. Non sono intoccabile"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, prosegue la 21ª giornata: in campo Bari, Palermo, Monza e Frosinone
Immagine news Serie B n.2 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Spezia-Avellino: ai liguri serve una vittoria per scacciare i fantasmi
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Modena-Palermo: sfida di cartello, davanti ad un “Braglia” sold out
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Monza-Pescara: all'U-Power Stadium è sfida testacoda
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Mantova-Venezia: sfida a due facce quella del Martelli
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: dopo Capuano, il Giugliano riparte da Di Napoli
Immagine news Serie C n.2 Giugliano, ecco il nuovo tecnico: panchina affida a mister Di Napoli. È il quarto della stagione
Immagine news Serie C n.3 La Triestina torna a vincere. Marino: "Prestazione maiuscola, c'era voglia di fare risultato"
Immagine news Serie C n.4 Gubbio, dal Pineto arriva l'attaccante Mastropietro. Spina fa il percorso inverso
Immagine news Serie C n.5 Esperienza a centrocampo per il Catania: dal Trapani arriva Di Noia a titolo definitivo
Immagine news Serie C n.6 Serie C, il programma dalla 23ª giornata: in campo Union Brescia e Benevento
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lecce-Lazio, il Via del Mare sembra stregato per Sarri
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Pisa, Chivu vuole una reazione immediata dopo la Champions
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Altro step in avanti per Mallardi: stabilmente aggregata alla prima squadra della Juve Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, nuovo rinforzo per la porta: accordo fino al 2028 con Larissa Rusek
Immagine news Calcio femminile n.3 Genoa Women, rottura del crociato per Di Bari: ieri l'operazione al ginocchio
Immagine news Calcio femminile n.4 Non c'è spazio alla Juve, Alessia Capelletti cambia: giocherà 6 mesi al Como Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio-Fiorentina apre l'ultima giornata del girone d'andata di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Ijeh e il saluto amaro al Milan: "Non è stata una mia scelta. Grazie per le esperienze vissute"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?