Il (non) fattore campo in Cremonese-Fiorentina. Un gol che manca da 34 anni

La Cremonese attraversa una grave crisi di risultati in campionato. La squadra allenata da Nicola non vince una partita dal 7 dicembre 2025, quando ha superato il Lecce in casa per 2-0. Dopo quel successo ha conquistato la miseria di quattro punti in 14 partite. Con la Cremonese, affrontata al Franchi alla 18esima giornata, la Fiorentina ha iniziato la sua risalita dall’ultimo posto della classifica fino al quartultimo con 16 punti raccolti in 10 partite.

La Cremonese non ha mai sfruttato il fattore campo in campionato contro la Fiorentina. Sette gli incontri in terra lombarda tra queste due squadre e zero vittorie per i grigiorossi. Per tre volte si è verificato il risultato di 0-0 e l’ultimo gol realizzato dai padroni di casa contro i gigliati è quello di Verdelli nella gara persa 1-3, l’1 dicembre 1991 (oltre 34 anni fa).

Benché non abbia subito reti contro il Parma nel corso dell’ultima partita disputata, la Fiorentina è ultima insieme a Pisa e Verona nella classifica dei clean sheet (solamente 5 dall’inizio del torneo). I viola sono in testa invece per rigori realizzati che sono sei (sei su sei dagli undici metri, che diventa otto su otto se si tiene conto anche della Conference League).

TUTTI I PRECEDENTI A CREMONA (SERIE A E SERIE B)

7 incontri disputati

0 vittorie Cremonese

4 pareggi

3 vittorie Fiorentina

3 gol fatti Cremonese

8 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A CREMONA

1930/1931 Serie B Cremonese vs Fiorentina 0-0, 24° giornata

L’ULTIMA SFIDA A CREMONA

2022/2023 Serie A Cremonese vs Fiorentina 0-2, 26° giornata