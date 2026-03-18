Dopo Lecce il Napoli è primo! Ma il Cagliari insegue da terzo…

Col centro di Matteo Politano contro il Lecce il Napoli è balzato al comando, in solitaria, della classifica relativa alle cooperative del gol nella Serie A 2025-2026: 19 marcatori differenti dallo scorso agosto in poi.

Non se la passa male, però, il Cagliari che in questa statistica stagionale è comunque sul podio con una terza piazza frutto di 17 bomber agli ordini di mister Pisacane.

Insomma, a modo suo Cagliari-Napoli sarà sfida di vertice.

E al vertice del campionato i ragazzi di Conte potranno guardare con maggiore interesse se venerdì sera si ritroveranno a meno sei dalla capolista Inter (che domenica dovrà andare sul non facile campo di Firenze).

Ammontano a 42 i precedenti sull’isola fra rossoblù e azzurri. La bilancia dei testa a testa, A più B, racconta di 9 vittorie dei padroni di casa, 21 segni X, 12 successi degli ospiti, 35 gol marcati dai cagliaritani, 51 reti fatte dai napoletani.

L’anno scorso fu 4-0 ospite (Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Lukaku, Buongiorno). I padroni di casa non colgono l’intera posta in palio dal 2008-2009, 2-0 (Jeda e Lazzari).

Situazione in classifica.

Cagliari con 30 punti (7V – 9X – 13P con 31GF e 41GS), di cui 16 in casa (4V – 4X – 6P con 16GF e 17GS). Viene da 2 sconfitte di fila, mai ne ha subite 3 in questo torneo. Non vince dal 23esimo turno (4-0 sull’Hellas Verona). Napoli a quota 59 (18V – 5X – 6P con 45GF e 30GS), 25 dei quali in trasferta (8V – 1X – 6P con 20GF e 17GS). È reduce da 3 successi consecutivi, tutti per 2-1, l’ultima volte che ne fece 4 fu tra primo e quarto turno (Sassuolo, Cagliari, Fiorentina, Pisa). Il più recente stop è della 26esima giornata, 1-2 con l’Atalanta.

CONFRONTI DIRETTI A CAGLIARI (SERIE A E SERIE B)

42 incontri disputati

9 vittorie Cagliari

21 pareggi

12 vittorie Napoli

35 gol fatti Cagliari

51 gol fatti Napoli

PRIMA SFIDA A CAGLIARI IN CAMPIONATO

Cagliari-Napoli 2-2, 3° giornata 1963/1964

ULTIMA SFIDA A CAGLIARI IN CAMPIONATO

Cagliari-Napoli 0-4, 4° giornata 2024/2025