Vlahovic e Sassuolo: storie di doppiette contro chi non sa più pareggiare

Gli ultimi 2 Juventus-Sassuolo di campionato sono terminati entrambi col punteggio di 3-0 per i bianconeri. Nel 2022-2023 furono mattatori Di Maria e Vlahovic (doppietta). Nel 2023-2024 andarono a segno Vlahovic (doppietta) e Chiesa.

Insomma, non potrebbe esserci avversario migliore per l’attaccante serbo in vista del ritorno in campo con la maglia della Vecchia Signora. E, aggiungiamo, per chi fa coppia con lui in attacco, considerando i ricordati centri del fantasista argentino e dell’ala italiana.

Anche all’andata, però, fu 3-0 piemontese. Autorete di Muharemovic al 16’, Miretti al 62’, David al 63’.

Complessivamente sono 11 gli Juventus-Sassuolo di Serie A. Padroni di casa a punti per 10 volte (9V – 1X), mentre gli ospiti hanno colto l’intera posta in palio soltanto in 1 occasione (1-2 nel 2021-2022: Frattesi al 44’, McKennie al 70’, Maxime Lopez al 95’).

La squadra di mister Spalletti arriva a questo impegno con 53 punti in classifica (15V – 8X – 6P con 51GF e 28GS) di cui 29 fra le mura di casa (8V – 5X – 1P con 29GF e 12GS). Viene da 3 turni a punti (1X e poi 2V). Sassuolo che si trova a quota 38 (11V – 5X – 13P con 35GF e 39GS), poco meno della metà, 18, in trasferta (5V – 3X – 6P con 18GF e 18GS). È reduce da 2 sconfitte in fila.

Attenzione: nel corso del 2026 quella allenata dall’ex Grosso è l’unica compagine della Serie A che ancora non ha raccolto pareggi, 5 vittorie e 5 sconfitte nei 10 match sostenuti dallo scorso gennaio in poi.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A)

11 incontri disputati

9 vittorie Juventus

1 pareggio

1 vittoria Sassuolo

30 gol fatti Juventus

7 gol fatti Sassuolo

PRIMA SFIDA A TORINO IN CAMPIONATO

Juventus-Sassuolo 4-0, 16° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A TORINO IN CAMPIONATO

Juventus-Sassuolo 3-0, 20° giornata 2023/2024