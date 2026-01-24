Gli sganassoni (virtuali) che si sono scambiati Fabregas e Baroni

Quarto confronto e equilibrio fin qui tra Cesc Fabregas e Marco Baroni, rispettivamente allenatore del Como e del Torino attualmente. I due si sono però scambiati due begli sganassoni, virtuali ovviamente, nei match precedenti. Due 5-1, uno per parte, che hanno indubbiamente lasciato il segno.

Il primo è datato 31 ottobre 2024, con la Lazio guidata allora dal tecnico toscano, che si impone in modo netto in riva al lago. All’andata in questo campionato, il catalano col suo Como ha risposto alla stessa maniera vincendo chiaramente in casa del Torino.

Quest’oggi l’equilibrio potrebbe rompersi e magari a suon di reti anche perché siamo a 14 gol segnati in tre confronti tra i due (praticamente una media di 5 a partita).

Nelle ultime due partite giocate contro il Torino, Fabregas ha fatto centro, nel senso che il suo Como ha ottenuto due successi dopo aver però perso al primo impegno contro i granata.

Baroni ha già incrociato il Como in sette circostanze tra Serie A e Serie B ed ha vinto in una sola occasione. Che tra l’altro è quella che abbiamo già raccontato perché è il rotondissimo successo per 5-1 della Lazio nell’autunno 2024 in casa dei lariani. Tanti invece gli 1-1 tra Baroni-Como, perché sono ben quattro, quindi siamo al di sopra della metà.

TUTTI I PRECEDENTI FABREGAS VS BARONI

1 vittoria Fabregas

1 pareggio

1 vittoria Baroni

7 gol fatti squadre Fabregas

7 gol fatti squadre Baroni

TUTTI I PRECEDENTI FABREGAS VS TORINO

2 vittorie Fabregas

0 pareggi

1 vittoria Torino

6 gol fatti squadre Fabregas

2 gol fatti Torino

TUTTI I PRECEDENTI BARONI VS COMO

1 vittoria Baroni

4 pareggi

2 vittorie Como

10 gol fatti squadre Baroni

12 gol fatti Como