L'imbattibilità di Nicola contro Zanetti. Continuerà la sua serie positva col Verona?

Quinta sfida tra allenatori quella che andrà in scena stasera tra Davide Nicola e Paolo Zanetti. Il tecnico piemontese ha tutta l’intenzione di mantenere la propria imbattibilità contro il collega veneto. Le sue squadre difficilmente subiscono gol contro quelle allenate dall’attuale guida del Verona: tre volte su quattro è riuscito a chiudere con la propria porta imbattuta.

Sostanzialmente equilibrato il bilancio di Nicola contro il Verona, anche se parte da una situazione di leggero svantaggio (quattro vittorie sue e cinque dei gialloblu). Però è in serie positiva da tre gare (due vittorie e un pari) e sono state anche tre partite terminate con zero gol al passivo. Continuerà la serie?

L’equilibrio è invece perfetto nei precedenti tra Zanetti e la Cremonese. L’allenatore di Valdagno però non batte i grigiorossi dall’11 novembre 20222 (Empoli-Cremonese 2-0 con gol di Cambiaghi e Parisi).

TUTTI I PRECDENTI NICOLA VS ZANETTI

2 vittorie Nicola

2 pareggi

0 vittorie Zanetti

5 gol fatti squadre Nicola

2 gol fatti squadre Zanetti

TUTTI I PRECEDENTI NICOLA VS VERONA

4 vittorie Nicola

5 pareggi

5 vittorie Verona

13 gol fatti squadre Nicola

12 gol fatti Verona

TUTTI I PRECEDENTI ZANETTI VS CREMONESE

2 vittorie Zanetti

2 pareggi

2 vittorie Cremonese

5 gol fatti squadre Zanetti

3 gol fatti Cremonese