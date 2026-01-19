L'imbattibilità di Nicola contro Zanetti. Continuerà la sua serie positva col Verona?
Quinta sfida tra allenatori quella che andrà in scena stasera tra Davide Nicola e Paolo Zanetti. Il tecnico piemontese ha tutta l’intenzione di mantenere la propria imbattibilità contro il collega veneto. Le sue squadre difficilmente subiscono gol contro quelle allenate dall’attuale guida del Verona: tre volte su quattro è riuscito a chiudere con la propria porta imbattuta.
Sostanzialmente equilibrato il bilancio di Nicola contro il Verona, anche se parte da una situazione di leggero svantaggio (quattro vittorie sue e cinque dei gialloblu). Però è in serie positiva da tre gare (due vittorie e un pari) e sono state anche tre partite terminate con zero gol al passivo. Continuerà la serie?
L’equilibrio è invece perfetto nei precedenti tra Zanetti e la Cremonese. L’allenatore di Valdagno però non batte i grigiorossi dall’11 novembre 20222 (Empoli-Cremonese 2-0 con gol di Cambiaghi e Parisi).
TUTTI I PRECDENTI NICOLA VS ZANETTI
2 vittorie Nicola
2 pareggi
0 vittorie Zanetti
5 gol fatti squadre Nicola
2 gol fatti squadre Zanetti
TUTTI I PRECEDENTI NICOLA VS VERONA
4 vittorie Nicola
5 pareggi
5 vittorie Verona
13 gol fatti squadre Nicola
12 gol fatti Verona
TUTTI I PRECEDENTI ZANETTI VS CREMONESE
2 vittorie Zanetti
2 pareggi
2 vittorie Cremonese
5 gol fatti squadre Zanetti
3 gol fatti Cremonese
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.