L'ultima vittoria a Como dell'Udinese? Quel giorno è successo davvero di tutto

Nell’ultimo turno di campionato, il Como è tornato alla vittoria dopo aver subito due sconfitte consecutive nelle precedenti partite. L’Udinese è una delle squadre più imprevedibili e altalenanti della Serie A, capace di tutto e del contrario di tutto. Ed è stata anche l’unica squadra che è riuscita a perdere con la Fiorentina in queste prime 17 giornate di Serie A.

Como e Udinese si sono affrontate in tutte le categorie professionistiche del calcio italiano. Cinque i successi friulani in riva al lago su 18 confronti di campionato tra A, B e C. L’ultimo successo bianconero è arrivato…a tavolino.

Il 18 dicembre 2002 successe di tutto. L’arbitro Saccani di Mantova concesse tre rigori ai bianconeri. Al momento dell’assegnazione del terzo tiro dal dischetto (all’81’) la tifoseria della squadra di casa insorse e in campo praticamente volò di tutto. Non fu possibile riprendere la gara e così Saccani decise per la sospensione e il giudice sportivo poi decretò il successo dell’Udinese per 2-0 a tavolino.

Alcune note di cronaca su quella gara. Al momento della sospensione, l’Udinese era comunque in vantaggio 1-0, ma era riuscita a sbagliare entrambi i rigori che il direttore di gara aveva fischiato a suo favore: errori di Iaquinta e Muzzi.

Quello di cui abbiamo parlato approfonditamente è stato il penultimo precedente in casa del Como. L’ultimo invece, quello della scorsa stagione ha segnato una cavalcata trionfale per la formazione allenata da Fabregas, visto che è terminato 4-1. Non è però il risultato più rotondo perché c’è un’altra affermazione più importante, sempre da parte del Como, che ha vinto 5-0 alla 34esima giornata del campionato di A 1951/52.

TUTTI I PRECEDENTI A COMO (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

18 incontri disputati

7 vittorie Como

6 pareggi

5 vittorie Udinese

26 gol fatti Como

21 gol fatti Udinese

LA PRIMA SFIDA A COMO

1931/1932 Serie B Como vs Udinese 2-2, 20° giornata

L’ULTIMA SFIDA A COMO

2024/2025 Serie A Como vs Udinese 4-1, 21° giornata