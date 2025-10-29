La sorpresa Cremonese per fare 50 (e bis) nella Genova rossoblù

L’unica volta in cui i Violini hanno sbancato la Genova rossoblù è stato nel campionato di Serie A 1994-1995. Allora, undicesimo turno, fu 0-1 con Tentoni man of the match al minuto 37. Perché ricordare questo scontro diretto? Non solo per dare il giusto merito all’impresa dei grigiorossi, ma anche perché rappresenta l’unica volta in cui il Grifone non ha violato la difesa degli ospiti. Perché negli altri 10 scontri diretti in rossoblù hanno sempre trovato la via del gol. Per 5 volte col singolo cento. Per 3 una doppietta. In 4 occasione rispettivamente 3 e 4 reti. Al contrario la Cremonese non è mai riuscita a marcare più di 1 gol e per ben 6 volte su 11 è rimasta a digiuno totale sul prato del Ferraris. Tutte statistiche che anticipano un bilancio dei precedenti nettamente dalla parte del Vecchio Balordo.

La situazione in classifica.

Genoa fanalino di coda con 3 punti (0V – 3X – 5P con 4GF e 11GS), 2 dei quali colti sul proprio campo (0V – 2X – 2P con 0GF e 4GS). Non vince dall’ultimo turno del 2024-2025. Cremonese, sorpresa di questo avvio di torneo, a quota 11 (2V – 5X – 1P con 9GF e 10GS), 5 fatti lontano dallo Zini (1V – 2X – 1P con 4GF e 6GS) viene dagli 1-1 interni con Udinese e Atalanta.

PS: la squadra del doppio (giocatore-mister) ex Davide Nicola conta 49 gare OK nelle trasferte di Serie A (12 vittorie e 37 pareggi).

TUTTI I PRECEDENTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

11 incontri disputati

8 vittorie Genoa

2 pareggi

1 vittoria Cremonese

18 gol fatti Genoa

5 gol fatti Cremonese

LA PRIMA SFIDA A GENOVA IN CAMPIONATO

Genoa-Cremonese 2-1, 23° giornata 1929/1930

L’ULTIMA SFIDA A GENOVA IN CAMPIONATO

Genoa-Cremonese 4-1, 10° giornata 1998/1999