Napoli, c’è chi farà 50 allo Stadium. Rigori? Juventus senza da 3.900 giorni
Napoli che non marca allo Juventus Stadium dal minuto 83 della sfida 2022-2023 quando Giacomo Raspadori sbloccò il punteggio dallo 0-0. Dopo ecco un digiuno arrivato a quota 180 minuti, recuperi esclusi, frutto dell’1-0 del 2023-2024 e del pareggio ad occhiali, 0-0, dello scorso campionato.
L’ultima volta che gli azzurri non marcarono nella Torino bianconera per 3 incroci consecutivi fu fra le stagioni 2011-2012 e 2013-2014.
Ammontano a 80 i faccia a faccia andati in scena fra Serie A e cadetteria. La contabilità racconta di 49 vittorie juventine, 22 segni X, 9 successi partenopei, 139 gol marcati dai bianconeri, 74 reti fatte dagli azzurri.
Insomma, ospiti a meno una lunghezza dalle 10 affermazione in A all’ombra della Mole.
Situazione in classifica.
Juventus con 39 punti (11V – 6X – 4P con 32GF e 17GS), di cui 22 fatti allo Stadium (6V – 4X – 0P con 20GF e 8GS). Viene dal KO di Cagliari in campionato e dal 2-0 in Champions contro il Benfica. Napoli poco più in alto a 43 (13V – 4X – 4P con 31GF e 17GS), 19 dei quali colti lontano dal Maradona – San Paolo (6V – 1X – 4P con 14GF e 9GS). È reduce dall’1-0 sul Sassuolo in A e dall’1-1 col Copenaghen in Champions.
All’andata fu 2-1 azzurro: doppietta di Hojlund intervallata dal centro di Yildiz.
Focus sui rigori in Juventus-Napoli. I piemontesi non ne calciano uno in casa e in A dal 23 maggio 2015. Domenica saranno trascorsi esattamente 3.900 giorni. Per i campani l’ultimo a Torino è, invece, del 7 aprile 2021.
PS: l’attaccante danese mattatore del match al Maradona – San Paolo conta 49 presenze in Serie A. Allo Stadium farà quindi 50. Chissà come vorrà festeggiare?
TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)
80 incontri disputati
49 vittorie Juventus
22 pareggi
9 vittorie Napoli
139 gol fatti Juventus
74 gol fatti Napoli
LA PRIMA SFIDA A TORINO IN CAMPIONATO
Juventus-Napoli 3-2, 1° giornata 1929/1930
L’ULTIMA SFIDA A TORINO IN CAMPIONATO
Juventus-Napoli 0-0, 5° giornata 2024/2025
