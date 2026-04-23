Napoli, fra seconda e quarta piazza. Cremonese, lo storico gol di Gualco

Dopo l’ultimo KO casalingo in campionato, guarda caso contro la Lazio nel dicembre del 2024, il Napoli ripartì davanti ai propri tifosi battendo per 1-0 il Venezia. Un risultato che i supporters azzurri sperano di vedere replicato venerdì contro la Cremonese.

Ammontano a 12 i precedenti in Campania fra partenopei e lombardi conteggiando Serie A e cadetteria. La bilancia racconta di 10 successi dei locali, 2 segni X, zero affermazioni degli ospiti. Anche a livello di marcature è un monologo napoletano: 26-5.

A proposito di gol…

In Serie A ne contiamo soltanto 1 dei grigiorossi a Napoli. Lo segnò Luigi Gualco nel 1993-1994. Terzino-stopper con un certa dimestichezza in fatto di reti, 32 nei campionati professionistici italiani e soltanto 2 stagioni a secco sulle 15 disputate fra Sanremese e Cremonese. Ma quel centro non portò punti ai Violini perché una doppietta di Daniel Fonseca nei primi 12 minuti dello scontro diretto assicurò l’intera posta in palio ai partenopei.

Come arrivano a questo incrocio i due club?

Napoli con 66 punti (20V – 6X – 7P con 48GF e 33GS), 37 dei quali al Maradona – San Paolo (11V – 4X – 1P con 26GF e 15GS). Cremonese che si trova a 28 (6V – 10X – 17P con 26GF e 47GS), di cui 15 in occasione delle trasferte (4V – 3X – 10P con 13GF e 24GS).

Attenzione: gli uomini di Giampaolo hanno colto soltanto 1 punto negli ultimi 3 turni, 5 negli ultimi 10. Per salvarsi servono risultati positivi. Il Napoli non può rallentare, terzo per via degli scontri diretti col Milan, è in svantaggio anche con la Juventus che insegue tre lunghezze dietro. Insomma, in caso di passo falso c’è il rischio di passare da virtuale secondo a reale quarto.

PS: i Violini hanno incassato in 153 trasferte di Serie A ben 297 gol, se al Maradona – San Paolo arrivasse una tripletta…

TUTTI I PRECEDENTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)

12 incontri disputati

10 vittorie Napoli

2 pareggi

0 vittorie Cremonese

26 gol fatti Napoli

5 gol fatti Cremonese

LA PRIMA SFIDA A NAPOLI IN CAMPIONATO

Napoli-Cremonese 3-0, 9° giornata 1929/1930

L’ULTIMA SFIDA A NAPOLI IN CAMPIONATO

Napoli-Cremonese 3-0, 22° giornata 2022/2023