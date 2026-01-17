Parma-Genoa arriverà al gol numero 50 in campionato?

Nella scorsa stagione si impose di misura, 1-0, il Genoa grazie a un centro di Pinamonti. Nel 2022-2023, in cadetteria, c’era stata l’ultima vittoria del Parma, un 2-0 firmato Benedyczak e Vazquez (quest’ultimo su rigore).

Equilibrio che resta tale anche prendendo in considerazione gli ultimi 6 scontri diretti di campionato: 3 affermazioni per parte; gialloblù nel 2018-2019, 2019-2020, 2022-2023; rossoblù nel 2014-2015, 2020-2021, 2024-2025.

Per rintracciare un segno X dobbiamo scartabellare gli almanacchi fino al 2013-2014, quando fu 1-1 con i centri di Cofie al 21’ e Schelotto al 31’.

Complessivamente dai 25 precedenti, A più B, rintracciamo 11 vittorie parmensi, 10 pari, 4 successi genoani, 30 gol segnati dagli emiliani, 17 reti fatte dai liguri.

Insomma, a livello di marcature le due compagini sono a tre lunghezze da quota 50 al Tardini.

Come arrivano a questo faccia a faccia le due squadre?

Ducali a quota 22 punti (5V – 7X – 8P con 14GF e 22GS), di cui 9 fatti fra le mura di casa (2V – 3X – 5P con 7GF e 13GS). Mercoledì hanno firmato l’impresa di giornata, facendo 0-0 al Maradona – San Paolo. Grifone che si trova a 19 (4V – 7X – 9P con 22GF e 29GS), 9 raccolti in trasferta (2V – 3X – 4P con 13GF e 16GS). Lunedì ha fatto 3-0 col Cagliari in un importante scontro salvezza.

CONFRONTI DIRETTI A PARMA (SERIE A E SERIE B)

25 incontri disputati

11 vittorie Parma

10 pareggi

4 vittorie Genoa

30 gol fatti Parma

17 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A PARMA IN CAMPIONATO

Parma-Genoa 2-1, 28° giornata 1990/1991

ULTIMA SFIDA A PARMA IN CAMPIONATO

Parma-Genoa 0-1, 11° giornata 2024/2025