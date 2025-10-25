Porte aperte in casa Udinese. L'ultima, inutile, vittoria del Lecce in Friuli
Due punti nelle ultime quattro giornate. E’ questo il magro bottino messo insieme dall’Udinese in questo lasso di tempo dopo una partenza che invece era stata sprint (7 punti nelle prime 3 gare). Cammino contrario del Lecce, che viene da tre risultati utili di fila dopo aver fatto un solo punto nelle prime quattro partite.
C’è un fattore che accomuna Udinese e Lecce: entrambe, ancora, non sono riuscite a vincere in casa propria. Visto che la sfida si gioca ad Udine, i friulani possono temere questo dato statistico. Viceversa i salentini potrebbero trarre maggiore fiducia.
Tre le vittorie del Lecce in casa bianconera per trovare l’ultima tocca tornare in piena era Covid. Un 1-2 in rimonta con Mancosu e Lapadula che risposero al vantaggio iniziale dei padroni di casa firmato Samir. Un successo quello che però non servì ai giallorossi per evitare la retrocessione in B, sancita dai risultati dell’ultima giornata.
L’Udinese ha sempre preso almeno un gol in questo campionato, tranne che in una occasione. La formazione allenata da Runjaić si trova all’ultimo posto in questa speciale graduatoria assieme al Genoa.
TUTTI I PRECEDENTI AD UDINE (SERIE A E SERIE B)