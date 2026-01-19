Sarri abbonato al pari col Como. Quel successo con la Sangiovannese...
Seconda sfida diretta come allenatori tra Maurizio Sarri e Cesc Fabregas. La prima è unica, ovviamente, fa riferimento al match di andata di questo campionato vinto dal Como e dal catalano per 2-0.
Bilancio in perfetto equilibrio quello di Fabregas con la Lazio. Dopo la sconfitta e il pareggio dello scorso anno, nell’autunno 2025 è arrivato anche il successo a riequilibrare la situazione.
Sarri abbonato ai pareggi contro il Como. Sei volte ha affrontato i lariani da allenatore e in 4 occasioni si è accontentato di dividere la posta con gli avversari. C’è anche un successo che però ormai risale all’autunno 2004, in Serie C, quando era alla guida della Sangiovannese.
TUTTI I PRECEDENTI SARRII VS FABREGAS
0 vittorie Sarri
0 pareggi
1 vittoria Fabregas
0 gol fatti squadre Sarri
2 gol fatti squadre Fabregas
TUTTI I PRECEDENTI FABREGAS VS LAZIO
1 vittoria Fabregas
1 pareggio
1 vittoria Lazio
4 gol fatti squadre Fabregas
6 gol fatti Lazio
TUTTI I PRECEDENTI SARRI VS COMO
1 vittoria Sarri
4 pareggi
1 vittoria Como
5 gol fatti squadre Sarri
6 gol fatti Como