Sarri abbonato al pari col Como. Quel successo con la Sangiovannese...

Seconda sfida diretta come allenatori tra Maurizio Sarri e Cesc Fabregas. La prima è unica, ovviamente, fa riferimento al match di andata di questo campionato vinto dal Como e dal catalano per 2-0.

Bilancio in perfetto equilibrio quello di Fabregas con la Lazio. Dopo la sconfitta e il pareggio dello scorso anno, nell’autunno 2025 è arrivato anche il successo a riequilibrare la situazione.

Sarri abbonato ai pareggi contro il Como. Sei volte ha affrontato i lariani da allenatore e in 4 occasioni si è accontentato di dividere la posta con gli avversari. C’è anche un successo che però ormai risale all’autunno 2004, in Serie C, quando era alla guida della Sangiovannese.

TUTTI I PRECEDENTI SARRII VS FABREGAS

0 vittorie Sarri

0 pareggi

1 vittoria Fabregas

0 gol fatti squadre Sarri

2 gol fatti squadre Fabregas

TUTTI I PRECEDENTI FABREGAS VS LAZIO

1 vittoria Fabregas

1 pareggio

1 vittoria Lazio

4 gol fatti squadre Fabregas

6 gol fatti Lazio

TUTTI I PRECEDENTI SARRI VS COMO

1 vittoria Sarri

4 pareggi

1 vittoria Como

5 gol fatti squadre Sarri

6 gol fatti Como