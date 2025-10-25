Chivu meglio di Conte? Le prime 20 gare in A raccontano che…

Nelle prime 20 panchine di Serie A mister Cristian Chivu ha raccolto 8 vittorie, 7 pareggi, 5 sconfitte per 15 partite positive. Nelle prime 20 panchine di Serie A coach Antonio Conte raccolse 6 vittorie, 8 pareggi, 6 sconfitte per 14 partite positive.

Insomma, Chivu meglio di Conte? Se prendiamo in considerazione i primi 20 impegni dei due tecnici non possiamo che rispondere sì. Il percorso di Chivu è avvenuto fra Parma e Inter, quello di Conte fra Atalanta e Juventus (abbiamo considerato – e pertanto non conteggiato – il rinvio del match contro l’Udinese in apertura di 2011-2012).

Fra i due allenatori c’è già un precedente: pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0, in Parma-Napoli della passata stagione.

Questo è anche l’unico scontro diretto fra l’ex giocatore di Roma e Inter e il Napoli in campionato.

Per l’ex Conte, invece, sono molti di più i faccia a faccia con la Beneamata: 9. La contabilità racconta di 4 successi, altrettanti pareggi, 1 sconfitta. È in serie OK da 5 match (2V – 3X). Soprattutto, per 8 di questi 9 scontri diretti le squadre del leccese hanno marcato e preso gol (unica eccezione il 2-0 con la Juventus 2011-2012).

La stagione scorsa, la prima da ex nerazzurro, in Serie A fece doppio 1-1, al Maradona – San Paolo e al Meazza.

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E CHIVU IN CAMPIONATO

0 vittorie Conte

1 pareggio

0 vittorie Chivu

0 gol fatti squadra di Conte

0 gol fatti squadra di Chivu

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E L’INTER IN CAMPIONATO

4 vittorie Conte

4 pareggi

1 vittoria Inter

14 gol fatti dalle squadre di Conte

10 gol fatti dall’Inter

TUTTI I PRECEDENTI FRA CHIVU E IL NAPOLI IN CAMPIONATO

0 vittorie Chivu

1 pareggio

0 vittorie Napoli

0 gol fatti dalla squadra di Chivu

0 gol fatti dal Napoli