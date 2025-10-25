Chivu meglio di Conte? Le prime 20 gare in A raccontano che…
Nelle prime 20 panchine di Serie A mister Cristian Chivu ha raccolto 8 vittorie, 7 pareggi, 5 sconfitte per 15 partite positive. Nelle prime 20 panchine di Serie A coach Antonio Conte raccolse 6 vittorie, 8 pareggi, 6 sconfitte per 14 partite positive.
Insomma, Chivu meglio di Conte? Se prendiamo in considerazione i primi 20 impegni dei due tecnici non possiamo che rispondere sì. Il percorso di Chivu è avvenuto fra Parma e Inter, quello di Conte fra Atalanta e Juventus (abbiamo considerato – e pertanto non conteggiato – il rinvio del match contro l’Udinese in apertura di 2011-2012).
Fra i due allenatori c’è già un precedente: pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0, in Parma-Napoli della passata stagione.
Questo è anche l’unico scontro diretto fra l’ex giocatore di Roma e Inter e il Napoli in campionato.
Per l’ex Conte, invece, sono molti di più i faccia a faccia con la Beneamata: 9. La contabilità racconta di 4 successi, altrettanti pareggi, 1 sconfitta. È in serie OK da 5 match (2V – 3X). Soprattutto, per 8 di questi 9 scontri diretti le squadre del leccese hanno marcato e preso gol (unica eccezione il 2-0 con la Juventus 2011-2012).
La stagione scorsa, la prima da ex nerazzurro, in Serie A fece doppio 1-1, al Maradona – San Paolo e al Meazza.
TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E CHIVU IN CAMPIONATO
0 vittorie Conte
1 pareggio
0 vittorie Chivu
0 gol fatti squadra di Conte
0 gol fatti squadra di Chivu
TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E L’INTER IN CAMPIONATO
4 vittorie Conte
4 pareggi
1 vittoria Inter
14 gol fatti dalle squadre di Conte
10 gol fatti dall’Inter
TUTTI I PRECEDENTI FRA CHIVU E IL NAPOLI IN CAMPIONATO
0 vittorie Chivu
1 pareggio
0 vittorie Napoli
0 gol fatti dalla squadra di Chivu
0 gol fatti dal Napoli