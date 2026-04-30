Infantino annuncia: "L'Iran giocherà i Mondiali in America. La FIFA unisce il mondo"

L'Iran, dal canto suo, aveva già confermato la partecipazione alla Coppa del Mondo 2026 quest'estate in Stati Uniti, Canada e Messico, nonostante la difficoltà per i cittadini e tifosi del Team Melli di raggiungere il Nord America. Il il presidente Taj, il segretario generale Hedayat Mombeini e il suo vice Hamed Momenti hanno subito "comportamenti inaccettabili da parte dei funzionari doganali" - ha riferito la Federcalcio iraniana - in occasione del 76° Consiglio della FIFA in corso di svolgimento a Vancouver, in Canada. Questo in seguito ai conflitti in Medio Oriente tra una coalizione guidata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran.

Ma ha fatto irruzione Gianni Infantino, presidente della FIFA, che ha confermato nelle ultime ore la notizia fortemente attesa anche dall'Italia nell'eventualità di essere ripescata, come suggerito dal presidente USA Donald Trump. L'Iran giocherà il Mondiale, parola del numero uno dell'organo mondiale di calcio: "Certamente, l'Iran giocherà negli Stati Uniti d'America. Il motivo è molto semplice. Dobbiamo unirci e avvicinarci alla gente. La FIFA unisce il mondo. Dobbiamo ricordare sempre che bisogna essere positivi", le parole rilasciate da Infantino, secondo quanto riportato da Sky Sports UK.

"Bisogna mostrarsi contenti. Ci sono problemi sufficienti nel mondo. Se nessuno cerca di unirci, cosa succederà nel nostro mondo? È un'opportunità che abbiamo nel congresso e nel Mondiale. Abbiamo il potere e la magia di essere tutti uniti perché tutti uniti siamo invincibili", ha concluso. Qualificazione e partecipazione confermate, come inizialmente previsto.