Nicolò Rovella, operato all'inguine a fine novembre dopo più di un mese di stop. Tornerà nel 2026

Nicolò Rovella, operato all'inguine a fine novembre dopo più di un mese di stop. Tornerà nel 2026
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00
Andrea Losapio

17 milioni. È la cifra che la Lazio ha versato nelle casse della Juventus per Nicolò Rovella. Il centrocampista, alla corte di Maurizio Sarri, ha fatto benissimo, tanto da avere più di una pretendente nella scorsa estate. Claudio Lotito ha però deciso di tenere tutti, in blocco, nonostante questo significasse non potere agire in entrata.

Poi però Rovella si è fatto male, un problema alla zona inguinale che prima è stato trattato con terapia conservativa, salvo poi operarsi. Una situazione che ha portato diverse critiche al club e al calciatore che, finora, ha giocato solamente quattro partite in questo campionato.

Lo stesso Rovella aveva spiegato, in un post sui social, il percorso che aveva portato alla scelta. "Sto leggendo tante inesattezze sul mio conto. La sola verità è che dopo Sassuolo e il derby, dove ho giocato in condizioni critiche e stringendo i denti, mi sono consultato a lungo con lo staff medico, la società e lá mia famiglia e, insieme, abbiamo deciso di optare per la terapia conservativa che in molti altri casi ha dato esito positivo e soprattutto avrebbe accorciato i tempi di recupero. Sembrava aver funzionato, sono rientrato in campo per allenarmi duramente, purtroppo però il dolore é tornato e, a questo punto, diventa necessaria l'operazione". Perfettamente riuscita qualche giorno dopo, con il possibile ritorno a inizio 2026. Oggi Nicolò Rovella compie 24 anni.

