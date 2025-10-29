La Chiesa Maradoniana festeggia i 65 anni di Diego: feste e battesimi per i 'nuovi fedeli'

Domani, 30 ottobre, Diego Armando Maradona avrebbe compiuto 65 anni. Nonostante la sua assenza fisica dal 25 novembre 2020, la sua leggenda resta vivida e viene celebrata con fervore dai suoi devoti in tutto il mondo. A Buenos Aires, in particolare, la Chiesa Maradoniana, il movimento religioso fondato in Argentina, si prepara a festeggiare quella che definiscono la "seconda nascita" del loro D10S, come riporta El Clarin.

I festeggiamenti culmineranno al Bar Lo del Diego, dove già stasera, mercoledì 29, alle 21:00 (ora locale), avranno luogo i caratteristici "battesimi" dei tifosi che hanno prenotato il loro appuntamento durante l'anno. Seguiranno i "matrimoni", suggellati dalla lettura di brani tratti dalla loro "Bibbia", il libro autobiografico Yo soy el Diego. La mezzanotte sarà accolta da uno spettacolo pirotecnico che darà il benvenuto al nuovo anno, nel segno del Pibe de Oro.

La Chiesa Maradoniana, nata per scherzo a Rosario nel 1998 per celebrare il compleanno di Diego, è cresciuta fino a contare oltre 820.000 seguaci in più di 60 Paesi. I suoi fondatori hanno istituito l'inizio dell'Era Maradoniana nel 1960 come "anno 0", tanto che il 2024 è per loro il 64 D.D. (Despues de Diego). Tra i suoi iscritti figurano campioni come Ronaldinho e Lionel Messi. Lo stesso Maradona, in vita, aveva ringraziato i suoi fan per l'incredibile devozione: «Vi ringrazio di cuore per tenermi così presente nella vostra mente e nel vostro cuore. Grazie».