Riccardo Orsolini, pronto a rinnovare con il Bologna. Di cui è diventato bandiera

Riccardo Orsolini, pronto a rinnovare con il Bologna. Di cui è diventato bandiera
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
Andrea Losapio

Riccardo Orsolini è pronto a rinnovare il contratto che lo legherà al Bologna fino al 2030. Diventando di fatto una bandiera del club, arrivandoci nel 2018 e rimanendo nonostante le grosse offerte che sono arrivate nel corso degli anni, anche da parte del Milan. È il simbolo degli ultimi anni, della trasformazione da un club di medio bassa classifica alla possibilità di arrivare in Europa ogni anno.

Il Bologna ha avuto una lunga crisi di risultati in Serie A, rimanendo senza vittoria dal 22 novembre al 15 di gennaio, con il 2-3 al Verona. "È stata una boccata d'ossigeno perché venivamo da un periodo di crisi, tra virgolette, se così si può chiamare - aveva detto Orsolini dopo la partita - Spero di continuare così perché stiamo lavorando tanto. È un periodo in cui anche quando le cose non vanno bene abbiamo lavorato a testa bassa, siamo stati zitti, non abbiamo detto mai una parola fuori posto. Abbiamo sofferto in silenzio, abbiamo ingoiato il boccone amaro, il rospo. Però questo è il calcio, questo è anche un po' una metafora della vita nel senso che non bisogna mai mollare e ci si rialza tutti insieme da grande gruppo quale siamo".

Dalle prestazioni con il club, del resto, passa anche la possibilità di giocare in Nazionale, con i Mondiali nordamericani alle porte e l'Italia che però non è ancora sicura di giocarli. Oggi Riccardo Orsolini compie 29 anni.

