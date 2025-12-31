Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sir Alex Ferguson, la leggenda del Manchester United. Arrivato a un passo dall'esonero

© foto di Imago/Image Sport
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
Andrea Losapio

Quando una leggenda come Sir Alex Ferguson dice addio, le voci si moltiplicano. Soprattutto se lascia in un momento di relativa tranquillità, fisica ed emotiva, oltre che calcistica. Perché con il Manchester United aveva appena vinto la sua ultima Premier League, paradossalmente anche l'ultima del club. Così in molti si sono chiesti quale fosse il problema... Semplicemente un limite d'età, una voglia di cambiare vita dopo 27 anni di reggenza e tredici campionati.

Eppure arrivò anche a un passo dall'esonero, nel 1993, vincendo la prima Premier all'ultimo giro utile. Dieci volte allenatore dell'anno, ventisette del mese, 190 partite tra Coppa dei Campioni e Champions League.

Forse per spirito corporativo Sir Alex ha parlato nelle ultime settimane anche di Ruben Amorim, il nuovo tecnico dei Red Devils, investito comunque da diverse critiche per il suo primo anno a Manchester. "È una brava persona. Non è facile. Ricordo di aver ripensato al mio periodo lì, a partire da quando il Liverpool era il migliore. Era un club fantastico, ha vinto la Coppa dei Campioni quattro volte e tutto il resto, ma poi ci sono voluti 31 anni per vincere di nuovo il campionato. Ora siamo nella stessa situazione. Forse nemmeno tra dieci anni... Potrebbero volerci 11 anni, a causa di quel ciclo". Oggi Alex Ferguson compie 84 anni.

