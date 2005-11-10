Il discorso di Carnevali: "Certe figure non sono accettabili. Siamo la Juve, ricordatevelo!"

Giovanni Carnevali ha tenuto a rapporto la squadra nella giornata di ieri, parlando a tutti, Spalletti e giocatori, e responsabilizzando i membri della Juventus. Già perché l'amministratore delegato ex Sassuolo sa che è in un ambiente che non può tollerare sconfitte come quelle di Marassi contro il Genoa, che rischiano di lasciare un segno profondo anche nel morale oltre che nella classifica.

Il discorso di Carnevali

Secondo quanto riportato da La Stampa, il dirigente ha usato parole che hanno richiamato all'ordine i presenti, esprimendosi così, come si legge sul quotidiano torinese: "Certe figure non sono accettabili. Siamo la Juve, ricordatevelo!". La partita contro il Napoli, ex squadra tra l'altro di Luciano Spalletti e guidata dall'ex bianconero Massimiliano Allegri, dirà molto di più sul futuro del tecnico di Certaldo e dei bianconeri.