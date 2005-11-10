Derby di Milano, riaperti i settori del Terzo Anello: nuovi biglietti disponibili per Milan-Inter
Giacomo Iacobellis
Novità in vista del derby di Milano. A poche ore dalla sfida tra Milan e Inter, in programma sabato 31 ottobre alle 20.45 a San Siro e valida per la 10ª giornata di Serie A, sono stati messi in vendita gli ultimi biglietti disponibili. La novità riguarda in particolare il Terzo Anello Blu e il Terzo Anello Verde, tornati accessibili dopo la rimozione dei teloni di sicurezza che ne impedivano l'utilizzo.
Si tratta di un'apertura significativa, considerando che questi settori dello stadio non erano disponibili dal 2018. La decisione ha permesso di ampliare la capienza per uno degli appuntamenti più attesi della stagione, offrendo ad altri tifosi la possibilità di assistere dal vivo alla stracittadina.
Per chi fosse ancora alla ricerca di un tagliando, restano dunque gli ultimi posti a disposizione. L'attesa per Milan-Inter cresce, con San Siro pronto a riempirsi per una nuova sfida che mette in palio molto più dei tre punti.