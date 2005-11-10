Juventus stanca? Dal gruppo filtrano malumori: Spalletti parla troppo durante gli allenamenti

Un po' di tempo fa Luciano Spalletti in conferenza stampa disse: "Io questi ragazzi non riesco ad allenarli, non c'è mai tempo". Una presa di posizione che in casa Juventus però si sentono di condividere a metà, o almeno questo è quanto riportato da La Stampa. Il quotidiano sostiene che dal gruppo filtrino malumori per le troppe parole che il tecnico utilizza durante le sedute, che finiscono per generare troppi tempi morti nelle esercitazioni. Si discute troppo di un calcio piazzato, uno schema, una situazione di gioco e ciò finisce per togliere intensità.

Napoli è l'ultima spiaggia

Non è ancora chiaro il reale pensiero del club nei confronti di Luciano Spalletti, ma la sensazione netta è che la fiducia sia a tempo e che il match dell'Allianz Stadium assomigli a una sorta di prova del nove che non è più possibile fallire. Dopo il fallimento con la Nazionale, il tecnico toscano è tornato in panchina per riscattarsi e le possibilità sono ancora oggi intatte, ma serve mandare un segnale chiaro sul campo.