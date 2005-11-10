L’Italia chiude dodicesima il Mondiale Under-15: pesante 7-0 dal Messico, poi ko con la Polonia

Si chiude con il dodicesimo posto l’avventura dell’Italia Under 15 alla FIFA U-15 World Cup & Festival 2026, che si concluderà oggi in Azerbaigian. Gli Azzurrini di Enrico Battisti hanno terminato il proprio percorso con due sconfitte nelle gare valide per definire i piazzamenti dal nono al dodicesimo posto del Tier A. La più pesante è arrivata con il Messico, formazione composta da giocatori anagraficamente più grandi di un anno, che ieri si è imposta con un netto 7-0. Una partita indirizzata fin dai primi secondi e mai realmente riaperta dalla Nazionale azzurra.

Sette gol dal Messico, Battisti: “Brutta prestazione”

Il Messico ha sbloccato la gara dopo appena un minuto con Villarreal, prima di portarsi sul 3-0 già nel corso del primo tempo grazie alle reti di Loyo e Soria. Nella ripresa la squadra centroamericana ha ulteriormente allargato il divario: Muñoz ha segnato due volte nel giro di un minuto, mentre Aguirre ha completato il 7-0 con un’altra doppietta. Molto critico Battisti al termine dell’incontro: il commissario tecnico ha parlato di una prestazione insufficiente sotto ogni punto di vista, sottolineando la poca determinazione mostrata dalla sua squadra e la superiorità tecnica e fisica degli avversari. Il risultato ha così mandato l’Italia alla finale per l’undicesimo posto contro la Polonia.

La Polonia vince 3-1: Italia dodicesima

Nell’ultima partita del torneo, disputata questa mattina a Baku, è arrivata un’altra sconfitta. La Polonia ha battuto l’Italia 3-1, al termine di una gara rimasta in equilibrio per buona parte del primo tempo. Gli avversari sono riusciti a trovare il vantaggio poco prima dell’intervallo, ma l’Italia ha reagito nella ripresa con Tambaro, autore del momentaneo 1-1. Il pareggio non è però durato: nella parte finale della gara la Polonia ha segnato altre due volte in rapida successione, chiudendo definitivamente l’incontro. Gli Azzurrini terminano quindi al dodicesimo posto la loro prima esperienza alla FIFA U-15 World Cup & Festival, dopo un torneo nel quale erano arrivati anche risultati molto larghi, come il 9-0 rifilato alle Isole Cook, ma che si è concluso con due sconfitte consecutive contro Messico e Polonia.