Beppe Ursino su Gasperini: "Lo conosco, ecco perché può riportare lo Scudetto a Roma"

Il dirigente Giuseppe Ursino, con un trascorso fra Crotone e Cosenza, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha parlato anche di Gian Piero Gasperini, con il quale ha lavorato in passato.

Gasperini la sta sorprendendo, per quanto poco ci abbia messo ad incidere a Roma?

"Non mi sorprende per niente, conoscendolo. Un allenatore che fa rendere i giocatori al 110%, li valorizza al massimo. Non è vero quello che diceva qualcuno sul fatto che potesse non andare d'accordo con qualcuno: i calciatori danno tutto per lui. Prima con noi a Crotone, poi a Genova, a Bergamo ed ora a Roma: quanti giocatori sono valorizzati sotto il suo comando? E non guarda l'età o altro: questo dà grande entusiasmo al gruppo".

Sarà lui l'allenatore che riporterà lo Scudetto a Roma, nei prossimi anni?

"Dietro ad una grande squadra serve una grande dirigenza ed un grande presidente. Se gli daranno carta bianca, non tanto sui nomi dei giocatori, ma sui ruoli, a lungo andare potranno vincerlo".

Sulla Juventus: fa bene a pensare di proseguire con Spalletti, indipendentemente dalla qualificazione in Champions?

"Secondo me sì. È un grande allenatore. Si è visto anche ieri sera lo spirito che ha avuto la Juventus in 10 contro 11. Fa giocare bene le sue squadre e penso che i bianconeri confermeranno Spalletti".