Il Milan non molla Hardung: l'Eintracht lo blinda, ma non è così certo che resti

Timmo Hardung è stato recentemente confermato dall'Eintracht Francoforte nel ruolo di direttore sportivo, con il club tedesco che gli ha affidato maggiori responsabilità rispetto a quelle che già aveva. L'addio di Markus Krosche, prossimo a diventare il nuovo Head of Football del Milan, obbliga però a non scartare definitivamente l'ipotesi di un suo approdo in Italia, visto che la stima che il dirigente nutre nei suoi confronti è tantissima.

Non solo il Milan

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, Hardung è attenzionato anche da Norimberga e Hannover in Germania e non è quindi certo che possa restare al Milan. Krosche si inserirà in un organico già esistente, creato da Gerry Cardinale, proprietario del Milan e colui che ha preso ogni decisione, quindi non sarà semplice imporre delle condizioni, ma non è da escludere che ci provi.