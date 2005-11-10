Si chiude l'avventura di Leo a Gubbio: il Ds ha risolto il contratto che lo legava al club

È attraverso una nota ufficiale, che di seguito riportiamo integralmente, che il Gubbio "comunica che, di comune accordo con il Direttore Sportivo Mauro Leo, è stata raggiunta un’intesa per la risoluzione consensuale del rapporto professionale.

La decisione è maturata in un clima di reciproca stima e rispetto, condividendo la volontà di intraprendere percorsi differenti.

La società desidera ringraziare il Direttore Leo per la professionalità, la dedizione e il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della sua carriera".