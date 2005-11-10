Si chiude l'avventura di Leo a Gubbio: il Ds ha risolto il contratto che lo legava al club

Ufficiale
Si chiude l'avventura di Leo a Gubbio: il Ds ha risolto il contratto che lo legava al clubUfficiale
autore
Claudia Marrone
Claudia Marrone
Oggi alle 12:31Serie C
autore Claudia Marrone
02.11.2026 12:31Serie C
TUTTOmercatoWEB
È attraverso una nota ufficiale, che di seguito riportiamo integralmente, che il Gubbio "comunica che, di comune accordo con il Direttore Sportivo Mauro Leo, è stata raggiunta un’intesa per la risoluzione consensuale del rapporto professionale.
La decisione è maturata in un clima di reciproca stima e rispetto, condividendo la volontà di intraprendere percorsi differenti.
La società desidera ringraziare il Direttore Leo per la professionalità, la dedizione e il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della sua carriera".
Altre notizie Serie C
Oggi
12:31 Serie CUfficiale
UfficialeSi chiude l'avventura di Leo a Gubbio: il Ds ha risolto il contratto che lo legava al club
11:49 Serie CEsclusiva TMW
Esclusiva TMWPetrone su Di Bari: "Da Casarano a Salerno in dodici giorni: troppo poco tempo"
11:04 Serie CUfficiale
UfficialePicerno, Alessandro Bassoli rinnova il contratto fino al 30 giugno 2028
00:19 Serie C
Ostiamare, mal di vittorie: a secco da oltre un mese. D'Antoni: "Ingenui sul gol preso dal Livorno"
Ieri
22:08 Serie C
Il Livorno torna a vincere, ma Lucarelli: "Se si pensa di andare in B sono un freno a mano"
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi