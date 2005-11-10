Como,che momento per Jacobo Ramon: potrebbe essere convocato dalla Spagna

La Spagna campione del Mondo si prepara a chiudere il suo 2026 con le ultime due gare del girone di Nations League contro Repubblica Ceca (il 12 novembre) e Inghilterra (il 15 novembre) con il ct Luis De La Fuente che potrebbe aprire le porte a diversi volti nuovi anche a causa di alcune assenze di peso come quelle di Eric Garcia e Dani Olmo.

Ramon del Como spera in una chiamata

La lista dei convocati sarà resa nota venerdì, ma in Spagna già si fanno le prime ipotesi su chi potrebbe essere il sostituto del difensore centrale del Barcellona. Con Marc Pubill che ha dimostrato di poter giocare ad altissimi livelli come terzino destro il ct iberico potrebbe infatti decidere di convocare un ulteriore centrale al fianco dei confermatissimi Laporte, Cubarsi e Huijsen e fra i papabili ci sarebbe anche un giocatore che si sta mettendo in luce in Italia.

Si tratta, come riporta Marca, di Jacobo Ramon, classe 2005 punto di forza del Como con cui ha collezionato già 13 presenze, con tre reti, in questa stagione e che dalla prossima estate farà quasi certamente parte del Real Madrid pronto a riacquistarlo per nove milioni di euro. Per il centrale si tratterebbe della prima chiamata da parte della Nazionale maggiore dopo le cinque presenze con l’Under 21. A contendergli il posto ci sarebbero due giocatori che militano ne LaLiga come Javi Rodríguez del Celta Vigo e Jon Martín della Real Sociedad.