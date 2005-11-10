Il Monza vuole tenersi stretto Mathis Mout e si prepara a blindare il giovane centrocampista classe 2007, protagonista di un ottimo avvio di stagione in Serie A. Come scrive Tuttosport, il club brianzolo ha infatti attivato l'opzione per prolungare il contratto fino al 2029, comunicando la decisione agli agenti del giocatore. Cresciuto nel vivaio biancorosso, Mout si è imposto grazie a visione di gioco, personalità e qualità tecniche, conquistando la fiducia di Ivan Juric nonostante la giovane età.

Premier League alla finestra: piace anche all'Inter

Il prolungamento rappresenta anche una mossa strategica in vista delle prossime finestre di mercato. Diversi club hanno infatti iniziato a seguire il giovane regista: tra questi figurano Hull City e Crystal Palace, particolarmente interessati dalla Premier League. Anche l'Inter lo monitora attraverso il direttore sportivo Dario Baccin, che lo ha visionato dal vivo durante Monza-Cagliari. I nerazzurri seguono inoltre il compagno Jay Robinson.

Dall'esordio a San Siro alle attenzioni azzurre

Il talento italo-francese ha già collezionato otto presenze, lasciando il segno anche contro avversari di grande livello. All'esordio a San Siro contro l'Inter non ha mostrato timori reverenziali davanti a Barella e Calhanoglu, servendo inoltre l'assist per il momentaneo pareggio di Varela. Positiva anche la prova contro l'Atalanta, nella quale ha saputo confrontarsi con un centrocampista del calibro di Ederson. Già nel giro della Nazionale Under 20, Mout potrebbe attirare in futuro anche l'attenzione delle selezioni maggiori.