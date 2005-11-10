Riflettori puntati su Torino, dove è in pieno svolgimento la 'Tennis Week' con le Nitto ATP Finals, che vedono protagonisti alcuni dei migliori talenti del circuito: Alcaraz, Medvedev, Cobolli e Tiafoe da una parte, Zverev, Shelton, Jodar e Fils dall’altra. La serata di ieri ha riservato una delusione per i tifosi italiani perché la sconfitta contro Frances Tiafoe è costata infatti a Flavio Cobolli l’eliminazione dal torneo.

Anche il Torino presente alla Inalpi Arena

Tra i tanti tifosi accorsi alla Inalpi Arena per assistere alla sfida tra il tennista azzurro e quello statunitense c'era anche una piccola delegazione del Torino formata dai quattro calciatori Alessio Cacciamani, Niccolò Fortini, Lapo Siviero ed Eray Comert. Al termine del match i quattro si sono intrattenuti negli spogliatoi con Tiafoe, documentando tutto sui social del club granata e della manifestazione un video e tante foto.

Divertente anche uno scambio che ha coinvolto il tennista e Comert. Mentre Tiafoe stava autografando una maglia granata, il difensore svizzero gli ha chiesto se conscese il club. "Ehm... no" ha detto ridendo lo statunitense, provando nel frattempo a girare la maglia per leggere il nome della squadra sul logo.